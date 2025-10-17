대릴 구피는 전문 트레이더이자트렌드 트레이딩,트레이딩 전술,더 나은 주식 트레이딩: 돈과 위험 관리의 저자입니다. 호주, 아시아, 중국, 미국에서 트레이딩 세미나를 진행하고 있습니다.

구피 다중이동평균(GMMA)은 이동평균 그룹 간의 관계를 기반으로 하는 지표입니다. GMMA 지표의 각 이동평균 그룹은 시장에서 지배적인 두 그룹인 트레이더와 투자자의 행동에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 지표를 통해 트레이더는 차트에 표시된 시장 관계를 이해하여 가장 적합한 트레이딩 방법론과 가장 적합한 트레이딩 상품을 선택할 수 있습니다. GMMA 지표는 일별 또는 일중 추세 움직임의 특성을 이해하도록 설계되었습니다.

트레이더의 내재된 활동은 단기 이동 평균 그룹을 사용하여 추적합니다. 트레이더는 항상 추세 변화를 시작합니다. 하락 추세에서 상승 추세로의 추세 전환을 예상하고 매수하여 가격을 상승시킵니다. 이들의 활동은 3, 5, 8, 10, 12, 15주 지수이동평균 그룹으로 표시됩니다.

추세는 다른 매수자들도 시장에 진입해야만 지속됩니다. 강한 추세는 장기 투자자에 의해 유지됩니다. 투자자는 추세 변화를 인지하는 데 시간이 오래 걸리지만 항상 트레이더를 따라갑니다. 장기 이동 평균 그룹을 사용해 내재적 투자자 활동을 추적합니다. 이 그룹에는 30, 35, 40, 45, 50, 60일 지수 이동평균이 포함됩니다.

GMMA 지표는 6가지 트레이딩 상황에서 사용됩니다:

전형적인 추세 돌파; 추세에 합류; 가격 약세 활용; 랠리 및 추세 돌파; 최적의 출구 선택; 트레이딩 버블.

인디케이터의 평균화 알고리즘은 10가지 옵션으로 변경할 수 있습니다:

SMA - 단순이동평균; EMA - 지수이동평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;

AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

Phase1 및 Phase2 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균화에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2와 같습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

인디케이터의 입력 매개변수: