Auteur réel :

LeMan

L'indicateur affiche les premier, deuxième et troisième quartiles de l'échantillon. Les quartiles sont l'ensemble des quantiles pour p=0,25, 0,5, 0,75. Leurs estimations (quartiles de la distribution empirique) sont les valeurs divisant l'échantillon de données en quatre groupes contenant (si possible) le même nombre d'observations.



Lorsque l'on parle de quartiles, il s'agit généralement des quartiles supérieur q3 et inférieur q1 ; le deuxième quartile q2 est égal à la médiane.



Le quartile inférieur q1 est la valeur au-dessous de laquelle se trouve un quart des données de l'ensemble ordonné de données, et le quartile supérieur q3 est la valeur au-dessus de laquelle se trouve un quart des valeurs de l'ensemble ordonné de données.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 23.09.2010.