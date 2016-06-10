und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XMA-XN - Indikator für den MetaTrader 5
928
Ein Fächer aus 100 XMA gleitenden Durchschnitten.
Um eine Optimierung zu ermöglichen werden die Indicatorpuffer in einfachster Weise deklariert:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Variablen-Array für die Erstellung des Indikatorpuffers | //+------------------------------------------------------------------+ class CIndicatorsBuffers { public: double IndBuffer[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Indicator-Puffererstellung | //+------------------------------------------------------------------+ CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];
Wenn Sie die Anzahl der Linien auf dem Chart ändern wollen, sollten Sie nur den Wert von LINES_TOTAL verändern:
//+-----------------------------------+ //| Deklaration der Konstanten | //+-----------------------------------+ #define LINES_TOTAL 100 // die Anzahl der Indikatorlinien auf dem Chart
Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:
- SMA - einfacher gleitender Durchschnitt;
- EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
- SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt;
- LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt;
- JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt;
- JurX - ultralineare Glättung;
- ParMA - parabolische Glättung;
- T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung;
- VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande;
- AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.
Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+-----------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input int Step=10; // Interne Schrittweite input Smooth_Method xMA_Method=MODE_JJMA; // Glättungsverfahren input int xLength=3; // Glättungslänge input int xPhase=100; // Glättungsparameter input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis input int Shift=0; // Horizontaler Versatz des Indikators in Bars input int PriceShift=0; // Vertikaler Versatz in Points input int ColorWidth =40; // Die Spanne der Farbpalette (gültig: 0 bis 131)
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/686
