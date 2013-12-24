代码库部分
XMA-XN - MetaTrader 5脚本

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
xma-xn.mq5 (17.98 KB) 预览
xma-xn_.mq5 (18 KB) 预览
上百条 XMA 均线构成的扇形。

指标缓存区以最简单的类进行声明以便代码优化。 optimization:

//+------------------------------------------------------------------+
//|  Variables arrays for the indicator buffers creation             |
//+------------------------------------------------------------------+  
class CIndicatorsBuffers
  {
public: double    IndBuffer[];
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator buffers creation                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];

如果您打算改变图表中线的数量, 您仅需改变 LINES_TOTAL 常量值:

//+-----------------------------------+
//|  Declaration of constants         |
//+-----------------------------------+
#define LINES_TOTAL    100 // 指标线数量常量

本指标允许选择十种均线变形算法之一的版本。

  1. SMA - 简单移动平均;
  2. EMA - 指数移动平均;
  3. SMMA - 平滑移动平均;
  4. LWMA - 线性加权移动平均;
  5. JJMA - JMA 自适应平均;
  6. JurX - 超线性平滑;
  7. ParMA - 抛物线平滑;
  8. T3 - Tillson 多指数平滑;
  9. VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
  10. AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase 类型参数具有不同的平滑算法，完全不同的含义。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标输入参数:

//+-----------------------------------+
//|  Indicator input parameters       |
//+-----------------------------------+
input int Step=10;                        // 间隔步长
input Smooth_Method xMA_Method=MODE_JJMA; // 平均方法
input int xLength=3;                      // 平滑深度
input int xPhase=100;                     // 平滑参数
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // 适用价格
input int Shift=0;                        // 指标水平位移柱线数
input int PriceShift=0;                   // 指标垂直位移点数
input int ColorWidth =40;                 // 调色板宽度 (变化范围从 0 到 131)

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

XMA-XN

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/686

