上百条 XMA 均线构成的扇形。
指标缓存区以最简单的类进行声明以便代码优化。 optimization:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Variables arrays for the indicator buffers creation | //+------------------------------------------------------------------+ class CIndicatorsBuffers { public: double IndBuffer[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Indicator buffers creation | //+------------------------------------------------------------------+ CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];
如果您打算改变图表中线的数量, 您仅需改变 LINES_TOTAL 常量值:
//+-----------------------------------+ //| Declaration of constants | //+-----------------------------------+ #define LINES_TOTAL 100 // 指标线数量常量
本指标允许选择十种均线变形算法之一的版本。
- SMA - 简单移动平均;
- EMA - 指数移动平均;
- SMMA - 平滑移动平均;
- LWMA - 线性加权移动平均;
- JJMA - JMA 自适应平均;
- JurX - 超线性平滑;
- ParMA - 抛物线平滑;
- T3 - Tillson 多指数平滑;
- VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
- AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法
应该指出的是 Phase 类型参数具有不同的平滑算法，完全不同的含义。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。
指标输入参数:
//+-----------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+-----------------------------------+ input int Step=10; // 间隔步长 input Smooth_Method xMA_Method=MODE_JJMA; // 平均方法 input int xLength=3; // 平滑深度 input int xPhase=100; // 平滑参数 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 适用价格 input int Shift=0; // 指标水平位移柱线数 input int PriceShift=0; // 指标垂直位移点数 input int ColorWidth =40; // 调色板宽度 (变化范围从 0 到 131)
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/686
