100のXMA移動平均の扇。

指標バッファは、コードの最適化のための最も簡単なクラスを使用して宣言されます。

class CIndicatorsBuffers { public : double IndBuffer[]; }; CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];

チャート上の線の数を変更したい場合は、LINES_TOTAL定数の値を変更するのみです。

#define LINES_TOTAL 100

この指標は10の可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択することができます。

SMA - 単純移動平均 EMA - 指数移動平均 SMMA - 平滑化された移動平均 LWMA - 線形加重移動平均 JJMA - JMA適応平均 JurX - ウルトラリニア平滑化 ParMA - パラボリック平滑化 T3 - Tillsonの複数指数平滑化 VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化 AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

input int Step= 10 ; input Smooth_Method xMA_Method=MODE_JJMA; input int xLength= 3 ; input int xPhase= 100 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ; input int ColorWidth = 40 ;

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります