コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XMA-XN - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
977
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
xma-xn.mq5 (10.6 KB) ビュー
xma-xn_.mq5 (10.6 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

100のXMA移動平均の扇。

指標バッファは、コードの最適化のための最も簡単なクラスを使用して宣言されます。

//+------------------------------------------------------------------+
//|  指標バッファを作成するための変数配列            |
//+------------------------------------------------------------------+  
class CIndicatorsBuffers
  {
public: double    IndBuffer[];
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| 指標バッファの作成                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];

チャート上の線の数を変更したい場合は、LINES_TOTAL定数の値を変更するのみです。

//+-----------------------------------+
//|  定数の宣言         |
//+-----------------------------------+
#define LINES_TOTAL    100 // 指標線の数を表す定数

この指標は10の可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択することができます。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+-----------------------------------+
input int Step=10;                        // インターバルステップ
input Smooth_Method xMA_Method=MODE_JJMA; // 平均化手法
input int xLength=3;                      // 平均化の深さ
input int xPhase=100;                     // 平滑化パラメータ
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // 価格定数
input int Shift=0;                        // バー数での指標の水平シフト
input int PriceShift=0;                   // ポイントでの指標の縦シフト
input int ColorWidth =40;                 // カラーパレット幅（0~131）

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります

XMA-XN

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/686

Elder Impulse System Elder Impulse System

ローソク足は（移動平均やMACD全体値）トレンド方向に応じて、赤、緑、青で着色されています。<

Trinity-Impulse Trinity-Impulse

Trinity-Impulse指標は市場参入のポイントともみ合い相場を示します。

Val_Bands Val_Bands

市場でのギャップを追跡し、ボリンジャーチャンネルに似た設定を持つための有用なローソク足の長さでのボラティリティ指標。この指標はもみ合い相場とトレンドの始まりを示すことができます。

XD-RangeSwitch XD-RangeSwitch

トレンド指標トレンドの反転が指標の入力パラメータで設定されたローソク足の数で計算されます。