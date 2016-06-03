私たちのファンページに参加してください
XMA-XN - MetaTrader 5のためのインディケータ
100のXMA移動平均の扇。
指標バッファは、コードの最適化のための最も簡単なクラスを使用して宣言されます。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 指標バッファを作成するための変数配列 | //+------------------------------------------------------------------+ class CIndicatorsBuffers { public: double IndBuffer[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 指標バッファの作成 | //+------------------------------------------------------------------+ CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];
チャート上の線の数を変更したい場合は、LINES_TOTAL定数の値を変更するのみです。
//+-----------------------------------+ //| 定数の宣言 | //+-----------------------------------+ #define LINES_TOTAL 100 // 指標線の数を表す定数
この指標は10の可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択することができます。
- SMA - 単純移動平均
- EMA - 指数移動平均
- SMMA - 平滑化された移動平均
- LWMA - 線形加重移動平均
- JJMA - JMA適応平均
- JurX - ウルトラリニア平滑化
- ParMA - パラボリック平滑化
- T3 - Tillsonの複数指数平滑化
- VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
- AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化
Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input int Step=10; // インターバルステップ input Smooth_Method xMA_Method=MODE_JJMA; // 平均化手法 input int xLength=3; // 平均化の深さ input int xPhase=100; // 平滑化パラメータ input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 価格定数 input int Shift=0; // バー数での指標の水平シフト input int PriceShift=0; // ポイントでの指標の縦シフト input int ColorWidth =40; // カラーパレット幅（0~131）
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/686
