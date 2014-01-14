Leque que consiste de 100 médias móveis XMA.

Os buffers de indicador são declaradas usando uma classe bem simples para otimizar o código:

class CIndicatorsBuffers { public : double IndBuffer[]; }; CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];

Se você quiser alterar o número de linhas no gráfico, você só deve alterar o valor da constante de LINES_TOTAL:

#define LINES_TOTAL 100

Este indicador permite que você selecione um dos dez tipos de suavização disponíveis:

SMA - média móvel simples; EMA - média móvel exponencial; SMMA - média móvel suavizada; LWMA - média móvel ponderada linear; JJMA - média adaptativa JMA; JurX - suavização ultra linear; ParMA - suavização parabólica; T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson; VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Parâmetros de entrada do indicador:

input int Step= 10 ; input Smooth_Method xMA_Method=MODE_JJMA; input int xLength= 3 ; input int xPhase= 100 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ; input int ColorWidth = 40 ;

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".