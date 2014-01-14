CodeBaseSeções
XMA-XN - indicador para MetaTrader 5

Leque que consiste de 100 médias móveis XMA.

Os buffers de indicador são declaradas usando uma classe bem simples para otimizar o código:

//+------------------------------------------------------------------+
//|  Arrays para a criação dos buffers do indicador                  |
//+------------------------------------------------------------------+  
class CIndicatorsBuffers
  {
public: double    IndBuffer[];
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Criação dos buffers de indicador                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];

Se você quiser alterar o número de linhas no gráfico, você só deve alterar o valor da constante de LINES_TOTAL:

//+-----------------------------------+
//|  Declaração das constantes        |
//+-----------------------------------+
#define LINES_TOTAL    100 // constante para o número das linhas indicadoras

Este indicador permite que você selecione um dos dez tipos de suavização disponíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//|Parâmetros de entrada do indicador |
//+-----------------------------------+
input int Step=10;                        // Intervalo do passo
input Smooth_Method xMA_Method=MODE_JJMA; // Método da média
input int xLength=3;                      // Profundidade de suavização
input int xPhase=100;                     // Parâmetro de suavização
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Constante de preço
input int Shift=0;                        // Deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0;                   // Deslocamento vertical do indicador em pontos
input int ColorWidth =40;                 // Largura da paleta de cor (varia de 0 a 131)

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

XMA-XN

