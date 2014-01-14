Participe de nossa página de fãs
Leque que consiste de 100 médias móveis XMA.
Os buffers de indicador são declaradas usando uma classe bem simples para otimizar o código:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Arrays para a criação dos buffers do indicador | //+------------------------------------------------------------------+ class CIndicatorsBuffers { public: double IndBuffer[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Criação dos buffers de indicador | //+------------------------------------------------------------------+ CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];
Se você quiser alterar o número de linhas no gráfico, você só deve alterar o valor da constante de LINES_TOTAL:
//+-----------------------------------+ //| Declaração das constantes | //+-----------------------------------+ #define LINES_TOTAL 100 // constante para o número das linhas indicadoras
Este indicador permite que você selecione um dos dez tipos de suavização disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //|Parâmetros de entrada do indicador | //+-----------------------------------+ input int Step=10; // Intervalo do passo input Smooth_Method xMA_Method=MODE_JJMA; // Método da média input int xLength=3; // Profundidade de suavização input int xPhase=100; // Parâmetro de suavização input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante de preço input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical do indicador em pontos input int ColorWidth =40; // Largura da paleta de cor (varia de 0 a 131)
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
