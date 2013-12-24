加入我们粉丝页
XTrendlessOS (无趋势振荡器) - MetaTrader 5脚本
- Nikolay Kositsin
- 1859
实际作者:
LenIFCHIK
它被设计用来评估实际市场的超买超卖状态。
本指标的直方条当超越或等于 60%, 80% 和 100% 超买超卖级别时改变颜色。最初 J. DiNapoli 所述指标是一个线性图表，但是，也许，将它解释为着色直方图，并当穿越临界级别之一时改变柱线的颜色，更方便。
本指标允许选择十种均线变形算法之一的版本。
- SMA - 简单移动平均;
- EMA - 指数移动平均;
- SMMA - 平滑移动平均;
- LWMA - 线性加权移动平均;
- JJMA - JMA 自适应平均;
- JurX - 超线性平滑;
- ParMA - 抛物线平滑;
- T3 - Tillson 多指数平滑;
- VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
- AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法
应该指出的是 Phase 类型参数具有不同的平滑算法，完全不同的含义。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 30.03.2010.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/663
本指标将价格数据变换为与 X2MA 指标值关联的新坐标系统。
