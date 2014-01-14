CodeBaseSeções
XTrendlessOS (trendless oscillator) - indicador para MetaTrader 5

LenIFCHIK | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
LenIFCHIK

Ela foi elaborada para avaliar os estados de sobrecompra / sobrevenda do mercado atual.

As barras do indicador histograma mudam de cor quando o seu valor for igual ou superior a 60%, 80% e 100% dos níveis de sobrecompra / sobrevenda. Inicialmente J. DiNapoli descreveu o indicador como um gráfico de linha, mas, talvez, a sua interpretação seja mais conveniente se for utilizado um histograma colorido, onde a passagem de um dos níveis críticos altera a cor de sua barra.

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões possíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30.03.2010.

XTrendlessOS (trendless oscillator)

