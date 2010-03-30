Ставь лайки и следи за новостями
TrendlessOS (осциллятор бестрендовости) - индикатор для MetaTrader 4
15375
Описание:
Призван оценивать реальную перекупленность/перепроданность рынка.
Столбики индикатора изменяют цвет, когда его значение становится больше или равно 60%, 80% и 100% уровня перекупленности/перепроданности.
Изначально Д. ДиНаполи описывает именно линейный график данного индикатора, но, по-моему, интерпретация в виде цветной гистограммы, где пересечение одного из критических уровней изменяет цвет столбика, более наглядна. Хотя, для более консервативных пользователей я вписал в настройки изменение вида "гистограмма/график".
Стратегии, в которых применяется данный индикатор, можно найти в книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи".
Не привожу описание кода, т.к. в исходнике я прописал комментарий к
каждой строке=)
