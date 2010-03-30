Описание:



Призван оценивать реальную перекупленность/перепроданность рынка.

Столбики индикатора изменяют цвет, когда его значение становится больше или равно 60%, 80% и 100% уровня перекупленности/перепроданности.

Изначально Д. ДиНаполи описывает именно линейный график данного индикатора, но, по-моему, интерпретация в виде цветной гистограммы, где пересечение одного из критических уровней изменяет цвет столбика, более наглядна. Хотя, для более консервативных пользователей я вписал в настройки изменение вида "гистограмма/график".

Стратегии, в которых применяется данный индикатор, можно найти в книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи".

Не привожу описание кода, т.к. в исходнике я прописал комментарий к каждой строке=)



Картинка:

