Индикаторы

TrendlessOS (осциллятор бестрендовости) - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
15375
(8)
Описание:

Призван оценивать реальную перекупленность/перепроданность рынка.

Столбики индикатора изменяют цвет, когда его значение становится больше или равно 60%, 80% и 100% уровня перекупленности/перепроданности.

Изначально Д. ДиНаполи описывает именно линейный график данного индикатора, но, по-моему, интерпретация в виде цветной гистограммы, где пересечение одного из критических уровней изменяет цвет столбика, более наглядна. Хотя, для более консервативных пользователей я вписал в настройки изменение вида "гистограмма/график".

Стратегии, в которых применяется данный индикатор, можно найти в книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи".

Не привожу описание кода, т.к. в исходнике я прописал комментарий к каждой строке=)

Картинка:



