LenIFCHIK

Questo indicatore è stato progettato per valutare il reale livello di ipercomprato/ipervenduto del mercato.

Le barre dell'istogramma dell'indicatore cambiano colore quando il suo valore diventa maggiore o uguale al 60%, 80% e 100% del livello di ipercomprato/ipervenduto. Inizialmente, D. DiNapoli descrive un grafico lineare di questo indicatore, ma forse l'interpretazione sotto forma di istogramma colorato, dove l'attraversamento di uno dei livelli critici cambia il colore della barra, è più esplicativa.

In questo indicatore è possibile modificare il metodo di mediazione scegliendo tra dieci opzioni possibili:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande; AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in CodeBase il 30.03.2010.





Figura 1. Indicatore XTrendlessOS

