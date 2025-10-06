CodeBaseSezioni
XTrendlessOS (oscillatore di assenza di tendenze) - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
13
(15)
LenIFCHIK

Questo indicatore è stato progettato per valutare il reale livello di ipercomprato/ipervenduto del mercato.

Le barre dell'istogramma dell'indicatore cambiano colore quando il suo valore diventa maggiore o uguale al 60%, 80% e 100% del livello di ipercomprato/ipervenduto. Inizialmente, D. DiNapoli descrive un grafico lineare di questo indicatore, ma forse l'interpretazione sotto forma di istogramma colorato, dove l'attraversamento di uno dei livelli critici cambia il colore della barra, è più esplicativa.

In questo indicatore è possibile modificare il metodo di mediazione scegliendo tra dieci opzioni possibili:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in CodeBase il 30.03.2010.

Figura 1. Indicatore XTrendlessOS

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/663

