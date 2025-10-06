Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
XTrendlessOS (oscillatore di assenza di tendenze) - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 13
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale:
LenIFCHIK
Questo indicatore è stato progettato per valutare il reale livello di ipercomprato/ipervenduto del mercato.
Le barre dell'istogramma dell'indicatore cambiano colore quando il suo valore diventa maggiore o uguale al 60%, 80% e 100% del livello di ipercomprato/ipervenduto. Inizialmente, D. DiNapoli descrive un grafico lineare di questo indicatore, ma forse l'interpretazione sotto forma di istogramma colorato, dove l'attraversamento di uno dei livelli critici cambia il colore della barra, è più esplicativa.
In questo indicatore è possibile modificare il metodo di mediazione scegliendo tra dieci opzioni possibili:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in CodeBase il 30.03.2010.
Figura 1. Indicatore XTrendlessOS
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/663
L'indicatore trasferisce i dati di prezzo in un nuovo sistema di coordinate, associato ai valori dell'indicatore X2MA.Logging Class for both MQL4 and MQL5
La classe CDebugLogger è un'utility di log flessibile e completa, progettata per l'uso in ambienti MQL4/5. Consente agli sviluppatori di registrare i messaggi a vari livelli di importanza (INFO, WARNING, ERROR, DEBUG) con la possibilità di includere timestamp, firme di funzioni, nomi di file e numeri di riga nelle voci di log. La classe supporta la registrazione sia nella console che nei file, con la possibilità di salvare i log in una cartella comune e in formato CSV. Inoltre, offre la funzionalità di silenziare i log in base a parole chiave specifiche, garantendo che le informazioni sensibili non vengano registrate. Questa classe è ideale per gli sviluppatori che desiderano implementare solidi meccanismi di registrazione nelle loro applicazioni MQL4/5, con caratteristiche personalizzabili che soddisfano un'ampia gamma di esigenze di debug e monitoraggio.
L'indicatore mostra una linea orizzontale, utilizzata per impostare il livello di attivazione del segnale.HiLo
Indicatore di linea alta e bassa