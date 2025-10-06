실제 작성자:

LenIFCHIK

이 지표는 시장의 실제 과매수/과매도 수준을 평가하기 위해 고안된 지표입니다.

지표의 히스토그램 막대는 과매수/과매도 레벨의 60%, 80%, 100%보다 크거나 같으면 색이 바뀝니다. 처음에 D. DiNapoli는 이 지표의 선형 차트를 설명했지만, 임계 수준 중 하나가 교차하면 막대의 색이 바뀌는 컬러 히스토그램 형태로 해석하는 것이 더 설명이 잘 될 수 있습니다.

이 지표에서는 10가지 옵션 중에서 선택하여 평균화 방법을 변경할 수 있습니다:

SMA - 단순 이동 평균; EMA - 지수 이동 평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.03.30에 CodeBase에 게시되었습니다.





그림 1. XTrendlessOS 인디케이터

