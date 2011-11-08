Реальный автор:

LenIFCHIK

Этот индикатор призван оценивать реальную перекупленность/перепроданность рынка.

Бары гистограммы индикатора изменяют цвет, когда его значение становится больше или равно 60%, 80% и 100% уровня перекупленности/перепроданности. Изначально Д. ДиНаполи описывает именно линейный график данного индикатора, но, пожалуй, интерпретация в виде цветной гистограммы, где пересечение одного из критических уровней изменяет цвет столбика, более наглядна.

В этом индикаторе метод усреднения можно менять, имея выбор из десяти возможных вариантов:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XTrendlessOS

