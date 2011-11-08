Ставь лайки и следи за новостями
XTrendlessOS (осциллятор бестрендовости) - индикатор для MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Реальный автор:
LenIFCHIK
Этот индикатор призван оценивать реальную перекупленность/перепроданность рынка.
Бары гистограммы индикатора изменяют цвет, когда его значение становится больше или равно 60%, 80% и 100% уровня перекупленности/перепроданности. Изначально Д. ДиНаполи описывает именно линейный график данного индикатора, но, пожалуй, интерпретация в виде цветной гистограммы, где пересечение одного из критических уровней изменяет цвет столбика, более наглядна.
В этом индикаторе метод усреднения можно менять, имея выбор из десяти возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 30.03.2010.
Рис.1. Индикатор XTrendlessOS
