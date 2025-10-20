Unisciti alla nostra fan page
La classe CForceOnArray è destinata al calcolo dei valori dell'indicatore Force Index da parte dei buffer di indicatori.
Applicazione:
Il metodo Init () con i parametri viene richiamato nella funzione OnInit () dell'indicatore:
- int aPeriod - periodo dell'indicatore;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo di lisciatura.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i seguenti parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aDataPrice[] - buffer con i dati di prezzo per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataVolume[] - buffer con i dati del volume per il calcolo dell'indicatore;
- double aForce[] - buffer con il valore di Forza calcolato.
- int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore.
Il file Test_ForceOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CForceOnArray. Il file IncForceOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
Questa classe richiede la classe CMAOnArray dal file IncMAOnArray, che si trova qui.
L'indicatore tecnico Force Index (FRC) è stato sviluppato da Alexander Elder e misura la forza dei tori a ogni rialzo e la forza degli orsi a ogni ribasso. Collega gli elementi di base delle informazioni di mercato: direzione dei prezzi, fluttuazioni dei prezzi e volume degli scambi. Questo indice può essere utilizzato nella sua forma pura, ma è meglio smussarlo con l'aiuto di una media mobile. Lo smussamento con l'aiuto di una media mobile corta (l'autore suggerisce di utilizzare 2 periodi) aiuta a trovare momenti favorevoli per l'apertura e la chiusura delle posizioni. Se lo smoothing viene effettuato con una media mobile lunga (ad esempio a 13 periodi), l'indice rivela i cambiamenti di tendenza.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/651
