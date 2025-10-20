CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Librerie

IncForceOnArray - libreria per MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
5
Valutazioni:
(22)
Pubblicato:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.28 KB) visualizza
incforceonarray.mqh (2.52 KB) visualizza
\MQL5\Indicators\
test_forceonarray.mq5 (2.83 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

La classe CForceOnArray è destinata al calcolo dei valori dell'indicatore Force Index da parte dei buffer di indicatori.

Applicazione:

Il metodo Init () con i parametri viene richiamato nella funzione OnInit () dell'indicatore:

Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i seguenti parametri:

  • const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
  • double aDataPrice[] - buffer con i dati di prezzo per il calcolo dell'indicatore;
  • double aDataVolume[] - buffer con i dati del volume per il calcolo dell'indicatore;
  • double aForce[] - buffer con il valore di Forza calcolato.
Metodi aggiuntivi:
  • int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
  • string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore.

Il file Test_ForceOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CForceOnArray. Il file IncForceOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).

Questa classe richiede la classe CMAOnArray dal file IncMAOnArray, che si trova qui.

L'indicatore tecnico Force Index (FRC) è stato sviluppato da Alexander Elder e misura la forza dei tori a ogni rialzo e la forza degli orsi a ogni ribasso. Collega gli elementi di base delle informazioni di mercato: direzione dei prezzi, fluttuazioni dei prezzi e volume degli scambi. Questo indice può essere utilizzato nella sua forma pura, ma è meglio smussarlo con l'aiuto di una media mobile. Lo smussamento con l'aiuto di una media mobile corta (l'autore suggerisce di utilizzare 2 periodi) aiuta a trovare momenti favorevoli per l'apertura e la chiusura delle posizioni. Se lo smoothing viene effettuato con una media mobile lunga (ad esempio a 13 periodi), l'indice rivela i cambiamenti di tendenza.


Esempio di utilizzo della classe CForceOnArray


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/651

Segnale SilverTrend_HTF Segnale SilverTrend_HTF

L'indicatore SilverTrend_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o un segnale per un trade dall'indicatore SilverTrend_Signal sotto forma di oggetto grafico con un'indicazione colorata del trend o della direzione del trade e fornisce avvisi o segnali sonori.

Segnale BykovTrend_HTF Segnale BykovTrend_HTF

L'indicatore BykovTrend_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o un segnale per un affare dall'indicatore BykovTrend sotto forma di un oggetto grafico con un'indicazione colorata del trend o della direzione di un affare e fornisce avvisi o segnali sonori.

Libreria di classi di trailing StopLoss per MQL5 Libreria di classi di trailing StopLoss per MQL5

Un insieme di classi per lo spostamento automatico dello StopLoss delle posizioni aperte in base a un'indentazione fissa o ai valori degli indicatori Parabolic SAR e delle medie mobili, oppure in base al livello di stop della posizione specificato.

Pinbar Detector Pinbar Detector

Questo indicatore MQL5 identifica le pinbar al rialzo (rialziste) e al ribasso (ribassiste), visualizzate con frecce personalizzabili (lime per il rialzo, rosse per il ribasso). Consente di regolare con precisione i parametri di rilevamento, come il rapporto tra corpo della coda e sporgenza. Avvisi di notifica pop-up e push segnalano nuove pinbar. Ideale per i trader che cercano di individuare con precisione i pattern di inversione.