IncForceOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
CForceOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의한 포스 인덱스 인디케이터 값 계산을 위한 클래스입니다.
Application:
인디케이터의 OnInit () 함수에서 매개 변수가 있는 Init () 메서드가 호출됩니다:
- int aPeriod - 인디케이터의 주기;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 스무딩 메서드.
지표의 OnCalculate() 함수에서는 다음 매개 변수를 사용하여 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 매개변수의 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aDataPrice[] - 인디케이터 계산을 위한 가격 데이터 버퍼;
- double aDataVolume[] - 인디케이터 계산을 위한 볼륨 데이터가 포함된 버퍼;
- double aForce[] - 계산된 힘 값이 있는 버퍼.
- int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.
Test_ForceOnArray.mq5 파일은 CForceOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncForceOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).
이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일의 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.
힘 지수 (FRC) 보조지표는 알렉산더 엘더가 개발한 것으로 상승할 때마다 상승의 강도를, 하락할 때마다 하락의 강도를 측정합니다. 이 지수는 시장 정보의 기본 요소인 가격 방향, 가격 변동, 거래량을 연결합니다. 이 지수는 순수한 형태로 사용할 수 있지만 이동 평균을 사용하여 평활화하는 것이 좋습니다. 짧은 이동 평균 (저자는 2 기간을 사용할 것을 제안 함)을 사용하여 스무딩하면 포지션을 열고 닫을 때 유리한 순간을 찾는 데 도움이됩니다. 긴 이동평균(예: 13주)으로 스무딩을 하면 지수에 추세 변화가 나타납니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/651
