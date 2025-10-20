코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
라이브러리

IncForceOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리

Dmitry Fedoseev | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
5
평가:
(22)
게시됨:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.28 KB) 조회
incforceonarray.mqh (2.52 KB) 조회
\MQL5\Indicators\
test_forceonarray.mq5 (2.83 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

CForceOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의한 포스 인덱스 인디케이터 값 계산을 위한 클래스입니다.

Application:

인디케이터의 OnInit () 함수에서 매개 변수가 있는 Init () 메서드가 호출됩니다:

지표의 OnCalculate() 함수에서는 다음 매개 변수를 사용하여 Solve() 메서드가 호출됩니다:

  • const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 매개변수의 rates_total 변수;
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;
  • double aDataPrice[] - 인디케이터 계산을 위한 가격 데이터 버퍼;
  • double aDataVolume[] - 인디케이터 계산을 위한 볼륨 데이터가 포함된 버퍼;
  • double aForce[] - 계산된 힘 값이 있는 버퍼.
추가 메서드
  • int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;
  • string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

Test_ForceOnArray.mq5 파일은 CForceOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncForceOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일의 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.

지수 (FRC) 보조지표는 알렉산더 엘더가 개발한 것으로 상승할 때마다 상승의 강도를, 하락할 때마다 하락의 강도를 측정합니다. 이 지수는 시장 정보의 기본 요소인 가격 방향, 가격 변동, 거래량을 연결합니다. 이 지수는 순수한 형태로 사용할 수 있지만 이동 평균을 사용하여 평활화하는 것이 좋습니다. 짧은 이동 평균 (저자는 2 기간을 사용할 것을 제안 함)을 사용하여 스무딩하면 포지션을 열고 닫을 때 유리한 순간을 찾는 데 도움이됩니다. 긴 이동평균(예: 13주)으로 스무딩을 하면 지수에 추세 변화가 나타납니다.


CForceOnArray 클래스 사용 예제


MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/651

실버트렌드_HTF_신호 실버트렌드_HTF_신호

실버트렌드_HTF_시그널 인디케이터는 실버트렌드_시그널 인디케이터의 추세 방향 또는 거래 신호를 컬러로 표시하는 그래픽 개체 형태로 표시하고 경고 또는 소리 신호를 제공합니다.

BykovTrend_HTF_Signal BykovTrend_HTF_Signal

인디케이터 바이코프트렌드_HTF_신호는 바이코프트렌드 인디케이터에서 거래의 추세 또는 방향을 색상으로 표시하고 경고 또는 소리 신호를 제공하는 그래픽 개체 형태로 거래의 추세 방향 또는 시그널을 표시합니다.

MQL5용 StopLoss 후행 클래스 라이브러리 MQL5용 StopLoss 후행 클래스 라이브러리

고정된 들여쓰기 또는 포물선 SAR 및 이동평균 지표의 값 또는 지정된 포지션 스톱 레벨에 따라 오픈 포지션의 손절매를 자동으로 이동시키는 클래스 집합입니다.

Pinbar Detector Pinbar Detector

이 MQL5 인디케이터는 사용자 지정 가능한 화살표(상승은 라임색, 하락은 빨간색)로 표시되는 상승(강세) 및 하락(약세) 핀바를 식별합니다. 꼬리 몸통 비율 및 돌출과 같은 감지 매개변수를 미세 조정할 수 있습니다. 팝업 및 푸시 알림 알림으로 새로운 핀바를 알려줍니다. 정확한 반전 패턴 감지를 원하는 트레이더에게 이상적입니다.