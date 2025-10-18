CBullsBearsOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의해 상승세 및 하락세 인디케이터 값을 계산하도록 설계되었습니다.

애플리케이션:



인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

int aPeriod - 인디케이터의 기간;

- 인디케이터의 기간; ENUM_MA_METHOD aMethod - 평활화 방법.

지표의 OnCalculate() 함수에서는 다음 매개 변수를 사용하여 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 매개변수의 rates_total 변수;

- OnCalculate() 함수 매개변수의 rates_total 변수; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼; double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼; double aDataClose[] - 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 있는 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 Close 데이터가 있는 버퍼; double & aMA[] - 평균 계산을 위한 중간 버퍼;

- 평균 계산을 위한 중간 버퍼; double & aBulls[] - 불스 파워의 계산된 값입니다;

- 불스 파워의 계산된 값입니다; double & aBears[] - 베어스 파워의 계산된 값입니다.

추가 메서드:

int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;

- 인디케이터 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다; 문자열 BuName() - 불스 파워 인디케이터의 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;

- 불스 파워 인디케이터의 이름이 포함된 문자열을 반환합니다; 문자열 BeName() - 베어스 파워 인디케이터의 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;

Test_BullsBearsOnArray.mq5 파일은 CBullsBearsOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncBullsBearsOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함). 이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일의 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.

"황소"와 "곰"의 균형을 평가하는 작업은이 균형의 변화가 추세의 가능한 변화를 예측할 수있는 첫 번째 신호 중 하나이기 때문에 매우 중요합니다. 이 작업은 알렉산더 엘더가 개발하고 그의 저서 "거래소에서 플레이하고 승리하는 방법" 에 설명된 불스 파워 및 베어스 파워 오실레이터로 해결됩니다.