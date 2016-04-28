JFatl HTF Baby

Der hybride Indikator eines digitalen und analogen Filters zeigt seine Werte eines größeren Zeitrahmen auf eine kleineren in einer minimierten Version in einem extra Chartfenster.

In diesem Fall wird nur die Richtung des aktuellen Trends angezeigt. Es sollte beachtet werden, da der Indikator seine Werte mit größeren Zeitrahmen berechnet, werden die Angaben über die Anzahl der Balken neu gezeichnet, die den Bars des größeren Zeitraums entsprechen.

Der Indikator rechnet sich wie folgt:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))



wobei:

FATL() - FATL digitaler Filter Wert;

JMA() - JMA adaptiver Glättungsalgorithmus;

PRICE[] - Preise.

bar - Index der Bars.

Zusätzliche JMA Glättung wird verwendet, um zu verhindern, dass der Indikator auf jede zufällige Marktbewegung reagiert.

Die kompilierte Datei des JFatl muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Der X2MA Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.