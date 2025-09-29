당사 팬 페이지에 가입하십시오
JFatl HTF Baby - MetaTrader 5용 지표
디지털 필터와 아날로그 필터의 혼합형 필터로, 더 큰 차트 주기의 값을 더 작은 차트 주기에 최대한 최소화한 형태로 표시하며 별도의 차트 창에 위치합니다.
이 경우 인디케이터에서 현재 추세의 방향만 사용됩니다. 이 인디케이터는 더 큰 차트주기에서 값을 결정하므로 더 큰 차트주기의 막대 값에 해당하는 막대 수에 대한 판독값을 다시 그린다는 점을 고려해야 합니다.
이 인디케이터를 계산하는 공식은 다음과 같습니다:
JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))
Where:
추가 JMA 평균은 각 임의의 시장 움직임에서 지표가 트리거되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Indicators 폴더에 컴파일된 JFatl 인디케이터 파일을 사용할 수 있어야 합니다.
JFatl 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CJJMA 클래스를 사용하며, 자세한 작업 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/609
