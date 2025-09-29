코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

JFatl HTF Baby - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
10
평가:
(15)
게시됨:
colorjfatl_htf_baby.mq5 (10.57 KB) 조회
jfatl.mq5 (7.49 KB) 조회
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

디지털 필터와 아날로그 필터의 혼합형 필터로, 더 큰 차트 주기의 값을 더 작은 차트 주기에 최대한 최소화한 형태로 표시하며 별도의 차트 창에 위치합니다.

이 경우 인디케이터에서 현재 추세의 방향만 사용됩니다. 이 인디케이터는 더 큰 차트주기에서 값을 결정하므로 더 큰 차트주기의 막대 값에 해당하는 막대 수에 대한 판독값을 다시 그린다는 점을 고려해야 합니다.

이 인디케이터를 계산하는 공식은 다음과 같습니다:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))

Where:

  • FATL() - FATL 디지털 필터의 값입니다;
  • JMA() - JMA 적응 평균 알고리즘;
  • 가격[] - 가격 계열의 값입니다.
  • 바 - 현재 바의 수입니다.

추가 JMA 평균은 각 임의의 시장 움직임에서 지표가 트리거되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.

인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Indicators 폴더에 컴파일된 JFatl 인디케이터 파일을 사용할 수 있어야 합니다.

JFatl 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CJJMA 클래스를 사용하며, 자세한 작업 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시되어 있습니다.

JFatl HTF 베이비 인디케이터

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/609

JFatl HTF JFatl HTF

디지털과 아날로그 필터가 혼합된 필터로, 더 큰 시간대의 값을 더 작은 시간대에 표시합니다.

2-Pair Correlation EA 2-Pair Correlation EA

2쌍 상관관계 EA는 BTC/USD와 ETH/USD를 거래하는 무료 전문가 어드바이저로, 가격 상관관계를 활용합니다. EA는 쌍이 갈라질 때 거래를 개시하고 다시 정렬되면 청산하여 최소한의 노력으로 거래를 자동화합니다.

VGridLine_Annual VGridLine_Annual

1년 단위의 수직 시간 그리드.

Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator

스윙 고점/저점과 피보나치 되돌림을 결합하여 잠재적 매수 구간을 식별하는 지표입니다.