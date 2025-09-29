디지털 필터와 아날로그 필터의 혼합형 필터로, 더 큰 차트 주기의 값을 더 작은 차트 주기에 최대한 최소화한 형태로 표시하며 별도의 차트 창에 위치합니다.

이 경우 인디케이터에서 현재 추세의 방향만 사용됩니다. 이 인디케이터는 더 큰 차트주기에서 값을 결정하므로 더 큰 차트주기의 막대 값에 해당하는 막대 수에 대한 판독값을 다시 그린다는 점을 고려해야 합니다.

이 인디케이터를 계산하는 공식은 다음과 같습니다:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))



Where:

FATL() - FATL 디지털 필터의 값입니다;

JMA() - JMA 적응 평균 알고리즘;

가격[] - 가격 계열의 값입니다.

바 - 현재 바의 수입니다.

추가 JMA 평균은 각 임의의 시장 움직임에서 지표가 트리거되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.

인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Indicators 폴더에 컴파일된 JFatl 인디케이터 파일을 사용할 수 있어야 합니다.

JFatl 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CJJMA 클래스를 사용하며, 자세한 작업 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시되어 있습니다.