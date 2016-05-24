JFatl HTF Baby

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
大きい時間枠の値を小さい時間枠で最小化して別のチャートウィンドウで表示するデジタルとアナログフィルタのハイブリッド。
この場合には、インディケータから現在のトレンドの方向のみが使用されています。インディケータはより大きな時間枠を使用して値を計算するので、その測定値はより大きな時間枠のバーのサイズに相当するバーの数に書き換えられることには留意すべきです。
このインディケータは次のように計算されます。
JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))
ここで
追加的なJMAの平滑化は、ランダムな市場の動きにおけるインディケータの活性化を防止するために使用されます。
JFatlインディケータのコンパイルされたファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
JFatlはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。
