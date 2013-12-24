JFatl HTF 宝贝

混合数字和模拟滤波器，在分离窗口中，以最小方式，在一个小的时间帧里，显示大时间帧的数值。

在这种情况下，只使用指标的当前趋势方向。需要指出，由于指标使用较高时间帧计算其值，则当小时间帧内的柱线数量与大时间帧尺寸相符时，指标会重写。

本指标的计算方法如下:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))



此处:

FATL() - FATL 数字滤波器值;

JMA() - JMA 自适应平滑算法;

PRICE[] - 价格序列数值.

bar - 当前柱线索引.

附加 JMA 平滑用于防止指标在市场随机波动时触动。

放置 JFatl 指标编译文件至 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

JFatl 使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的 CJJMA 类。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"