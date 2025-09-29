Unisciti alla nostra fan page
Bambino JFatl HTF - indicatore per MetaTrader 5
Un ibrido di filtri digitali e analogici, che visualizza i suoi valori da un timeframe più grande su un timeframe più piccolo in una forma massimamente minimizzata, situata in una finestra del grafico separata.
In questo caso, l'indicatore utilizza solo la direzione della tendenza attuale. Occorre tenere presente che, poiché questo indicatore determina i suoi valori da un timeframe più grande, ridisegnerà le sue letture sul numero di barre equivalente al valore della barra del timeframe più grande.
La formula per il calcolo di questo indicatore è la seguente:
JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))
Dove:
- FATL() - il valore del filtro digitale FATL;
- JMA() - algoritmo di media adattiva JMA;
- PRICE[] - valore della serie di prezzi.
- bar - numero della barra corrente.
La media aggiuntiva JMA viene utilizzata per evitare che l'indicatore si attivi a ogni movimento casuale del mercato.
Affinché l'indicatore funzioni, è necessario che un file di indicatore JFatl compilato sia disponibile nella cartella terminal_data_terminal\MQL5\Indicators del terminale client.
L'indicatore JFatl utilizza la classe CJJMA della libreria SmoothAlgorithms.mqh, la cui descrizione dettagliata è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/609
