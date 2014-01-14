JFatl HTF Baby

Filtro digital e analógico híbrido que exibe valores de períodos de tempo mais altos em um menor de maneira completamente minimizada, localizado em uma janela separada do gráfico.

Neste caso, somente a direção da tendência atual é utilizado do indicador. Deve se notar que desde que o indicador calcule seus valores usando períodos de tempo mais altos, ele reescreve suas leituras sobre o número de barras equivalente ao tamanho da barra referente a seu respectivo período.

O indicador é calculado da seguinte maneira:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))



onde:

FATL() - FATL valor do filtro digital;

JMA() - JMA algoritmo adaptativo suavizado;

PRICE[] - valor das séries de preço.

bar - índice da barra atual.

O JMA suavizado é usado para impedir que o indicador seja acionado a cada movimento aleatório do mercado.

Coloque o arquivo compilado JFatl em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

JFatl usa a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".