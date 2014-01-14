CodeBaseSeções
JFatl HTF Baby - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
Filtro digital e analógico híbrido que exibe valores de períodos de tempo mais altos em um menor de maneira completamente minimizada, localizado em uma janela separada do gráfico.

Neste caso, somente a direção da tendência atual é utilizado do indicador. Deve se notar que desde que o indicador calcule seus valores usando períodos de tempo mais altos, ele reescreve suas leituras sobre o número de barras equivalente ao tamanho da barra referente a seu respectivo período.

O indicador é calculado da seguinte maneira:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))

onde:

  • FATL() - FATL valor do filtro digital;
  • JMA() - JMA algoritmo adaptativo suavizado;
  • PRICE[] - valor das séries de preço.
  • bar - índice da barra atual.

O JMA suavizado é usado para impedir que o indicador seja acionado a cada movimento aleatório do mercado.

Coloque o arquivo compilado JFatl em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

JFatl usa a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

JFatl HTF Baby

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/609

