Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
JFatl HTF Baby - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1559
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Filtro digital e analógico híbrido que exibe valores de períodos de tempo mais altos em um menor de maneira completamente minimizada, localizado em uma janela separada do gráfico.
Neste caso, somente a direção da tendência atual é utilizado do indicador. Deve se notar que desde que o indicador calcule seus valores usando períodos de tempo mais altos, ele reescreve suas leituras sobre o número de barras equivalente ao tamanho da barra referente a seu respectivo período.
O indicador é calculado da seguinte maneira:
JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))
onde:
- FATL() - FATL valor do filtro digital;
- JMA() - JMA algoritmo adaptativo suavizado;
- PRICE[] - valor das séries de preço.
- bar - índice da barra atual.
O JMA suavizado é usado para impedir que o indicador seja acionado a cada movimento aleatório do mercado.
Coloque o arquivo compilado JFatl em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
JFatl usa a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/609
Grade de tempo vertical mensal.IncMAOnArray
CATROnArray foi projetado para calcular os valores de ATR (Average True Range) nos buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.
Grade de tempo vertical anual.JFatl HTF
Filtro digital e analógico híbrido que exibe valores de períodos de tempo mais altos a mais baixos.