Гибрид цифрового и аналогового фильтров, отображающий свои значения с более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме в максимально минимизированном виде, расположенный в отдельном окне графика.

В данном случае от индикатора используется только направление действующего тренда. Следует учесть, что поскольку свои значения этот индикатор определяет с более крупного таймфрейма, он будет перерисовывать свои показания на количестве баров, эквивалентном величине бара более крупного таймфрейма.

Формула для вычисления этого индикатора выглядит следующим образом:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))



где:

FATL() - значение цифрового фильтра FATL;

JMA() - алгоритм адаптивного усреднения JMA;

PRICE[] - значение ценового ряда.

bar - номер текущего бара.

Дополнительное JMA-усреднение использовано для предотвращения срабатывания индикатора на каждом случайном движении рынка.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора JFatl.

Индикатор JFatl использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".