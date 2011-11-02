Ставь лайки и следи за новостями
JFatl HTF Baby - индикатор для MetaTrader 5
Гибрид цифрового и аналогового фильтров, отображающий свои значения с более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме в максимально минимизированном виде, расположенный в отдельном окне графика.
В данном случае от индикатора используется только направление действующего тренда. Следует учесть, что поскольку свои значения этот индикатор определяет с более крупного таймфрейма, он будет перерисовывать свои показания на количестве баров, эквивалентном величине бара более крупного таймфрейма.
Формула для вычисления этого индикатора выглядит следующим образом:
JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))
где:
- FATL() - значение цифрового фильтра FATL;
- JMA() - алгоритм адаптивного усреднения JMA;
- PRICE[] - значение ценового ряда.
- bar - номер текущего бара.
Дополнительное JMA-усреднение использовано для предотвращения срабатывания индикатора на каждом случайном движении рынка.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора JFatl.
Индикатор JFatl использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
