Indicatori

JFatl HTF - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
18
Valutazioni:
(22)
Pubblicato:
colorjfatl_htf.mq5 (10.11 KB) visualizza
jfatl.mq5 (7.49 KB) visualizza
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
Un ibrido di filtri digitali e analogici che visualizza i valori di un timeframe più ampio su un timeframe più piccolo.

La formula per il calcolo di questo indicatore è la seguente:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))

Dove:

  • FATL() - il valore del filtro digitale FATL;
  • JMA() - algoritmo di mediazione adattiva JMA;
  • PRICE[] - valore della serie di prezzi.
  • bar - numero della barra corrente.

La media aggiuntiva JMA viene utilizzata per evitare che l'indicatore si attivi a ogni movimento casuale del mercato.

Affinché l'indicatore funzioni, è necessario che un file di indicatore JFatl compilato sia disponibile nella cartella terminal_data_terminal\MQL5\Indicators del terminale client. L'indicatore JFatl utilizza la classe CJJMA della libreria SmoothAlgorithms.mqh, la cui descrizione dettagliata è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore JFatl HTF a colori

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/608

2-Pair Correlation EA 2-Pair Correlation EA

Il 2-Pair Correlation EA è un Expert Advisor gratuito che opera su BTC/USD e ETH/USD, sfruttando la loro correlazione di prezzo. L'EA apre operazioni quando le coppie divergono e le chiude quando si riallineano, automatizzando il trading con il minimo sforzo.

PrezzoVar PrezzoVar

PriceVar% è un indicatore progettato per misurare la differenza percentuale tra il prezzo e una media mobile, evidenziando la forza del movimento del mercato rispetto a un valore di riferimento.

Bambino JFatl HTF Bambino JFatl HTF

Un ibrido di filtri digitali e analogici che visualizza i valori di un arco temporale più ampio su un arco temporale più piccolo in forma ridotta.

VGridLine_Annuale VGridLine_Annuale

Griglia temporale verticale con incrementi di un anno.