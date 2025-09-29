Unisciti alla nostra fan page
JFatl HTF - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 18
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Un ibrido di filtri digitali e analogici che visualizza i valori di un timeframe più ampio su un timeframe più piccolo.
La formula per il calcolo di questo indicatore è la seguente:
JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))
Dove:
- FATL() - il valore del filtro digitale FATL;
- JMA() - algoritmo di mediazione adattiva JMA;
- PRICE[] - valore della serie di prezzi.
- bar - numero della barra corrente.
La media aggiuntiva JMA viene utilizzata per evitare che l'indicatore si attivi a ogni movimento casuale del mercato.
Affinché l'indicatore funzioni, è necessario che un file di indicatore JFatl compilato sia disponibile nella cartella terminal_data_terminal\MQL5\Indicators del terminale client. L'indicatore JFatl utilizza la classe CJJMA della libreria SmoothAlgorithms.mqh, la cui descrizione dettagliata è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/608
