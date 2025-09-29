Un ibrido di filtri digitali e analogici che visualizza i valori di un timeframe più ampio su un timeframe più piccolo.

La formula per il calcolo di questo indicatore è la seguente:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))



Dove:

FATL() - il valore del filtro digitale FATL;

JMA() - algoritmo di mediazione adattiva JMA;

PRICE[] - valore della serie di prezzi.

bar - numero della barra corrente.

La media aggiuntiva JMA viene utilizzata per evitare che l'indicatore si attivi a ogni movimento casuale del mercato.

Affinché l'indicatore funzioni, è necessario che un file di indicatore JFatl compilato sia disponibile nella cartella terminal_data_terminal\MQL5\Indicators del terminale client. L'indicatore JFatl utilizza la classe CJJMA della libreria SmoothAlgorithms.mqh, la cui descrizione dettagliata è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".