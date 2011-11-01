CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

JFatl HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
7235
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Гибрид цифрового и аналогового фильтров, отображающий свои значения с более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме.

Формула для вычисления этого индикатора выглядит следующим образом:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))

где:

  • FATL() - значение цифрового фильтра FATL;
  • JMA() - алгоритм адаптивного усреднения JMA;
  • PRICE[] - значение ценового ряда.
  • bar - номер текущего бара.

Дополнительное JMA-усреднение использовано для предотвращения срабатывания индикатора на каждом случайном движении рынка.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора JFatl. Индикатор JFatl использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор Color JFatl HTF

ColorStepXCCX ColorStepXCCX

Симметричный нормированный осциллятор.

TrendValue TrendValue

Индикатор тренда, выполненный в NRTR-виде (Nick Rypock Trailing Reverse).

JFatl HTF Baby JFatl HTF Baby

Гибрид цифрового и аналогового фильтров, отображающий значения более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме в минимизированном виде.

VGridLine_Annual VGridLine_Annual

Вертикальная временная сетка с шагом один год.