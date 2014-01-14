Participe de nossa página de fãs
JFatl HTF - indicador para MetaTrader 5
4300
Filtro digital e analógico híbrido que exibe valores de períodos de tempo mais altos a mais baixos.
O indicador é calculado da seguinte maneira:
JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))
onde:
- FATL() - FATL valor do filtro digital;
- JMA() - JMA algoritmo adaptativo suavizado;
- PRICE[] - valor das séries de preço.
- bar - índice da barra atual.
O JMA suavizado é usado para impedir que o indicador seja acionado a cada movimento aleatório do mercado.
Coloque o arquivo compilado JFatl em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\. JFatl usa a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/608
