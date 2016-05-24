コードベースセクション
大きい時間枠の値を小さい時間枠で表示するデジタルとアナログフィルタのハイブリッド。

このインディケータは次のように計算されます。

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))

ここで

  • FATL() - FATLデジタルフィルタ値
  • JMA() - JMA適応平滑化アルゴリズム
  • PRICE[] - 価格系列値
  • bar - 現在のバーのインデックス

追加的なJMAの平滑化は、ランダムな市場の動きにおけるインディケータの活性化を防止するために使用されます。

JFatlインディケータのコンパイルされたファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。JFatlはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使います。このクラスの操作の詳細は 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」稿で説明されています。

Color JFatl HTF

