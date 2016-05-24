無料でロボットをダウンロードする方法を見る
JFatl HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
大きい時間枠の値を小さい時間枠で表示するデジタルとアナログフィルタのハイブリッド。
このインディケータは次のように計算されます。
JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))
ここで
追加的なJMAの平滑化は、ランダムな市場の動きにおけるインディケータの活性化を防止するために使用されます。
JFatlインディケータのコンパイルされたファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。JFatlはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使います。このクラスの操作の詳細は 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」稿で説明されています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/608
