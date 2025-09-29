거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
디지털 필터와 아날로그 필터가 혼합된 것으로, 더 큰 기간의 값을 더 작은 기간에 표시합니다.
이 지표를 계산하는 공식은 다음과 같습니다:
JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))
Where:
추가 JMA 평균은 각 임의의 시장 움직임에서 지표가 트리거되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Indicators 폴더에 컴파일된 JFatl 인디케이터 파일을 사용할 수 있어야 합니다. JFatl 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CJJMA 클래스를 사용하며, 자세한 작업 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/608
