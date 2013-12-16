代码库部分
JFatl HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
混合数字和模拟滤波器，在一个较小的时间帧里，显示大时间帧的数值。

本指标的计算方法如下:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))

此处:

  • FATL() - FATL 数字滤波器值;
  • JMA() - JMA 自适应平滑算法;
  • PRICE[] - 价格序列数值.
  • bar - 当前柱线索引.

附加 JMA 平滑用于防止指标在市场随机波动时触动。

放置 JFatl 指标编译文件至 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。JFatl 使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的 CJJMA 类。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

Color JFatl HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/608

