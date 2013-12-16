请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
混合数字和模拟滤波器，在一个较小的时间帧里，显示大时间帧的数值。
本指标的计算方法如下:
JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))
此处:
附加 JMA 平滑用于防止指标在市场随机波动时触动。
放置 JFatl 指标编译文件至 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。JFatl 使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的 CJJMA 类。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/608
TSI-振荡器
典型的归一化振荡器，变化范围从 -100 到 100，并提供一条信号线。LinearRegSlope V2
均线与线性回归算法。
RSI-Crossover_Alert
最简单的信号指标--它有告警功能并提供了发送信号到邮箱和智能手机的可能性。RVI-Crossover_Alert
最简单的信号指标--它有告警功能并提供了发送信号到邮箱和智能手机的可能性。