Indikatoren

JFatl HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1358
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorjfatl_htf.mq5 (9.72 KB) ansehen
jfatl.mq5 (7.56 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der hybride Indikator eines digitalen und analogen Filters zeigt seine Werte eines größeren Zeitrahmen auf eine kleineren.

Der Indikator rechnet sich wie folgt:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))

wobei:

  • FATL() - FATL digitaler Filter Wert;
  • JMA() - JMA adaptiver Glättungsalgorithmus;
  • PRICE[] - Preise.
  • bar - Index der Bar.

Zusätzliche JMA Glättung wird verwendet, um zu verhindern, dass der Indikator auf jede zufällige Marktbewegung reagiert.

Die kompilierte Datei des JFatl muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen. Der X2MA Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Color JFatl HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/608

