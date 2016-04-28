Der hybride Indikator eines digitalen und analogen Filters zeigt seine Werte eines größeren Zeitrahmen auf eine kleineren.

Der Indikator rechnet sich wie folgt:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))



wobei:

FATL() - FATL digitaler Filter Wert;

JMA() - JMA adaptiver Glättungsalgorithmus;

PRICE[] - Preise.

bar - Index der Bar.

Zusätzliche JMA Glättung wird verwendet, um zu verhindern, dass der Indikator auf jede zufällige Marktbewegung reagiert.

Die kompilierte Datei des JFatl muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen. Der X2MA Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.