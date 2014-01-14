Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
JFatlAcceleration_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1166
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador JFatlAcceleration muestra la dirección de la aceleración del precio de un marco temporal grande en otro más pequeño.
Además, este indicador alerta sobre la dirección actual de la aceleración en cada cambio que se produce en las barras del marco temporal grande. Para visualizar la aceleración se utilizan dos colores en las flechas. Si la aceleración es positiva y sube, la flecha hacia arriba es de color lima; si la aceleración es positiva, pero desciende, la flecha es de color amarillo. Este sistema de colores de flechas también sirve en el caso opuesto. Si la aceleración es negativa y cae, la flecha hacia abajo es de color rojo; en cambio, si la aceleración es negativa, pero sube, la flecha es de color magenta.
Cabe señalar que este indicador no muestra la dirección de la tendencia actual, sino sólo su segunda derivada o aceleración. En consecuencia, es mejor filtrarlo utilizando un indicador de tendencia.
Hay que poner el archivo compilado del indicador ColorJFatlAcceleration en la carpeta MQL5\Indicators. El indicador ColorJFatlAcceleration utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Se describe detalladamente cómo trabajar con esta clase en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/580
El indicador se basa en la comparación de las señales del oscilador JJRSX y la media móvil XMA, que trabajan en diferentes marcos de tiempo -el actual (marco temporal del gráfico) y los superiores.XADX
Se trata de una variante del indicador Average Directional Index (ADX) que ofrece más información, puesto que brinda la posibilidad de seleccionar el algoritmo de suavizado de un grupo que contiene hasta diez variantes distintas.
Two-pole super smoother filter del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading" se utiliza en este indicador para el cálculo del MA.ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel
El indicador ZigZag construido utilizando los valores del indicador técnico Parabolic SAR con la posibilidad añadida para crear niveles de Fibo en los dos últimos picos del indicador y en el canal generado con el uso de tres sucesivos picos Zig-Zag con una selección de estos picos.