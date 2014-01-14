JFatlAcceleration_HTF

El indicador JFatlAcceleration muestra la dirección de la aceleración del precio de un marco temporal grande en otro más pequeño.

Además, este indicador alerta sobre la dirección actual de la aceleración en cada cambio que se produce en las barras del marco temporal grande. Para visualizar la aceleración se utilizan dos colores en las flechas. Si la aceleración es positiva y sube, la flecha hacia arriba es de color lima; si la aceleración es positiva, pero desciende, la flecha es de color amarillo. Este sistema de colores de flechas también sirve en el caso opuesto. Si la aceleración es negativa y cae, la flecha hacia abajo es de color rojo; en cambio, si la aceleración es negativa, pero sube, la flecha es de color magenta.

Cabe señalar que este indicador no muestra la dirección de la tendencia actual, sino sólo su segunda derivada o aceleración. En consecuencia, es mejor filtrarlo utilizando un indicador de tendencia.

Hay que poner el archivo compilado del indicador ColorJFatlAcceleration en la carpeta MQL5\Indicators. El indicador ColorJFatlAcceleration utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Se describe detalladamente cómo trabajar con esta clase en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

