Sistema XMA JJRSX

Este indicador proporciona alertas y señales para operar, poniendo puntos grandes y flechas de colores sobre el gráfico.

El indicador se basa en la comparación de las señales del oscilador JJRSX y la media móvil XMA, trabajando en diferentes marcos de tiempo -el actual (marco temporal del gráfico) y los superiores, respectivamente.

Con las flechas de color se transfieren las señales de trading del indicador XMA del marco temporal superior, y desde el marco temporal actual se transfieren las señales de inversión de tendencia del oscilador JJRSX. Las señales de inversión de tendencia del indicador XMA se analizan con los puntos de color. Las flechas de color son señales para entrar al mercado, mientras que los puntos de color son señales para salir.

Por ejemplo, si aparece la flecha de color lima hacia arriba hay que abrir una posición larga; por su parte, tan pronto aparece el punto rojo, hay que cerrar esa posición. El mismo procedimiento es válido en las posiciones cortas, pero en ese caso se analizan la flecha magenta y el punto verde. Vemos pues que se pueden abrir y cerrar posiciones a partir de las señales que generan los puntos de colores, y que las flechas se utilizan para añadir posiciones a las ya existentes.

El algoritmo de suavizado se puede cambiar por la media móvil XMA:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil ponderada lineal; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que el parámetro Phase tiene un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador OCM, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

Hay que poner los archivos compilados de los indicadores XMA y JJRSX en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\. Estos indicadores utilizan las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (por lo que hay que copiarla en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Parámetros de entrada del indicador:

Los parámetros de entrada del indicador se dividen en tres grupos. Muestra los parámetros del indicador, XMA y JJRSX: