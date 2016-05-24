コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XMA JJRSX システム - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1139
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
jjrsx.mq5 (7.48 KB) ビュー
xma.mq5 (7.07 KB) ビュー
xma_jjrsx_system.mq5 (13.86 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインジケータは、チャート上で大きな色付きのドットと矢印を使用して取引を行うためのアラートとシグナルを提供します。

このインジケータは現在のチャート時間枠とより高い時間軸においたJJRSX オシレータとXMA移動平均のシグナルを比較に基づいています。

JJRSXオシレータのトレンド反転シグナルは現在の時間枠から転送され、XMAインジケータ売買シグナルの色付きの矢印はより高い時間枠から転送されます。色付きのドットでは、XMAインジケータからのトレンド反転シグナルが分析されます。色付きのドットは市場からのエグジット、色付きの矢印は市場参入のためのシグナルです。

例えば、石灰色の矢印が表示された場合は、ロングポジションが開かれなければなりません。このポジションは赤い点が表示されたらすぐに決済されなければなりません。ショートポジションのためには同じ手順がマゼンタの矢印と緑色の点を介して使用されます。既存するポジションを追加するために色付きの矢印、発注と注文の決済には色付きの点からのシグナルが使われます。

このインディケータでは平滑化アルゴリズムの変更ができます。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

XMAとJJRSXインディケータのコンパイルされたファイルは<b0>terminal_data_folder</b0>\MQL5\Indicators\ に位置する必要があります。このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります

XMA JJRSX システム

インディケータの入力パラメータ：

入力パラメータは3つのグループに分けることができます。インディケータ自体の表示パラメータ、XMAとJJ RSXインディケータのパラメータです。

//+-------------------------------------+
//| インディケータの入力パラメータ                   |
//+-------------------------------------+ 
input uint SignalLableShift=100;              // エントリーの縦シフト
input uint StopLableShift=300;                // ストップの縦シフト
input uint AlertCount=0;                      // 出されたアラートの数
input uint SignalBar=1;                       // シグナルバーのインデックス（0が現在のバー）
//+-------------------------------------+
//|  XMAインディケータ入力パラメータ   |
//+-------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_XMA=PERIOD_H4;// XMAチャート期間 
input Smooth_Method MA_Method_XMA=MODE_T3;    // XMA平均化手法
input int Length_XMA=12;                      // XMA 平滑化の深さ
input int Phase_XMA=15;                       // XMA平滑化パラメータ [-100...+100]
input Applied_price_ IPC_XMA=PRICE_CLOSE;     // XMA適応価格
//+-------------------------------------+
//|  JJRSX インディケータ入力パラメータ   |
//+-------------------------------------+
input int Length_JJRSX=8;                     // JJRSX平滑化の深さ
input int Smooth_JJRSX = 8;                   // JJRSX 平均化のJJMA 深さ
input int Phase_JJRSX = 100;                  // JJRSX平均化のJJMAパラメータ [-100..+100]
input Applied_price_ IPC_JJRSX=PRICE_CLOSE_;  // JJRSX 適応価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/574

X2MA NRTR X2MA NRTR

ユニバーサル移動平均とNRTRインジケータのハイブリッド。このインディケータでは、移動平均の値がNRTR（Nick Rypock Trailing Reverse）アルゴリズムのヘルプで補正されています。

iBeta iBeta

2銘柄の共分散、相関およびベータ比の指標。

Value Charts Value Charts

Value Chartsは、トレンド除去価格の両極値を使用して買われ過ぎと売られ過ぎの状態を示すトレンド除去価格インディケータです。

SuperTrend SuperTrend

SuperTrendインディケータ