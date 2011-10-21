CodeBaseРазделы
Индикаторы

XMA JJRSX System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Этот индикатор подает сигналы для совершения сделок крупными  цветными точками и стрелками на графике, а так же алертами.

Принцип работы индикатора основан на сравнении сигналов от осциллятора JJRSX и скользящей средней XMA, работающих на разных таймфреймах: младшем (таймфрейм графика) и старшем таймфреймах соответственно.

Для цветных стрелок со старшего таймфрейма снимаются трендовые сигналы индикатора XMA, а с младшего таймфрейма - сигналы смены тренда осциллятора JJRSX. Для цветных точек анализируются сигналы смены тренда индикатора XMA. Цветные стрелки служат сигналами для открытия позиций, а цветные точки - для выхода из позиций.

Например, если появляется салатовая стрелка вверх, то открываем длинную позицию. Как только появляется красная точка, эту позицию закрываем.  Для коротких позиций - аналогичная стратегия с розовой стрелкой и зеленой точкой. Можно открывать и закрывать позиции по сигналам, возникающим с появлением цветных точек, а цветные стрелки использовать для доливок к уже существующим позициям.

Для скользящей средней XMA можно менять алгоритм усреднения:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметр типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Для работы индикатора XMA JJRSX System в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\ должны присутствовать скомпилированные файлы индикаторов XMA и JJRSX. Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор XMA JJRSX System

Входные параметры индикатора:

Входные параметры индикатора разбиты на три группы. Параметры отображения самого индикатора, параметры индикатора XMA и параметры индикатора JJRSX:

//+-------------------------------------+
//|  Входные параметры индикатора       |
//+-------------------------------------+ 
input uint SignalLableShift=100;              // Вертикальный сдвиг входов
input uint StopLableShift=300;                // Вертикальный сдвиг стопов
input uint AlertCount=0;                      // Количество подаваемых алертов
input uint SignalBar=1;                       // Номер бара для сигнала, 0-текущий бар
//+-------------------------------------+
//|  Входные параметры индикатора XMA   |
//+-------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_XMA=PERIOD_H4;  // Период графика XMA
input Smooth_Method MA_Method_XMA=MODE_T3;   // Метод усреднения XMA
input int Length_XMA=12;                     // Глубина сглаживания XMA                 
input int Phase_XMA=15;                      // Параметр сглаживания XMA [-100...+100]
input Applied_price_ IPC_XMA=PRICE_CLOSE;     // Ценовая константа XMA
//+-------------------------------------+
//|  Входные параметры индикатора JJRSX |
//+-------------------------------------+
input int Length_JJRSX=8;                     // Глубина сглаживания JJRSX
input int Smooth_JJRSX = 8;                   // Глубина JJMA усреднения JJRSX
input int Phase_JJRSX = 100;                  // Параметр JJMA усреднения JJRSX [-100..+100]
input Applied_price_ IPC_JJRSX=PRICE_CLOSE_; // Ценовая константа JJRSX

