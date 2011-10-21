Этот индикатор подает сигналы для совершения сделок крупными цветными точками и стрелками на графике, а так же алертами.

Принцип работы индикатора основан на сравнении сигналов от осциллятора JJRSX и скользящей средней XMA, работающих на разных таймфреймах: младшем (таймфрейм графика) и старшем таймфреймах соответственно.

Для цветных стрелок со старшего таймфрейма снимаются трендовые сигналы индикатора XMA, а с младшего таймфрейма - сигналы смены тренда осциллятора JJRSX. Для цветных точек анализируются сигналы смены тренда индикатора XMA. Цветные стрелки служат сигналами для открытия позиций, а цветные точки - для выхода из позиций.

Например, если появляется салатовая стрелка вверх, то открываем длинную позицию. Как только появляется красная точка, эту позицию закрываем. Для коротких позиций - аналогичная стратегия с розовой стрелкой и зеленой точкой. Можно открывать и закрывать позиции по сигналам, возникающим с появлением цветных точек, а цветные стрелки использовать для доливок к уже существующим позициям.

Для скользящей средней XMA можно менять алгоритм усреднения:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметр типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Для работы индикатора XMA JJRSX System в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\ должны присутствовать скомпилированные файлы индикаторов XMA и JJRSX. Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Входные параметры индикатора:



Входные параметры индикатора разбиты на три группы. Параметры отображения самого индикатора, параметры индикатора XMA и параметры индикатора JJRSX: