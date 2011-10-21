Ставь лайки и следи за новостями
XMA JJRSX System - индикатор для MetaTrader 5
Этот индикатор подает сигналы для совершения сделок крупными цветными точками и стрелками на графике, а так же алертами.
Принцип работы индикатора основан на сравнении сигналов от осциллятора JJRSX и скользящей средней XMA, работающих на разных таймфреймах: младшем (таймфрейм графика) и старшем таймфреймах соответственно.
Для цветных стрелок со старшего таймфрейма снимаются трендовые сигналы индикатора XMA, а с младшего таймфрейма - сигналы смены тренда осциллятора JJRSX. Для цветных точек анализируются сигналы смены тренда индикатора XMA. Цветные стрелки служат сигналами для открытия позиций, а цветные точки - для выхода из позиций.
Например, если появляется салатовая стрелка вверх, то открываем длинную позицию. Как только появляется красная точка, эту позицию закрываем. Для коротких позиций - аналогичная стратегия с розовой стрелкой и зеленой точкой. Можно открывать и закрывать позиции по сигналам, возникающим с появлением цветных точек, а цветные стрелки использовать для доливок к уже существующим позициям.
Для скользящей средней XMA можно менять алгоритм усреднения:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметр типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Для работы индикатора XMA JJRSX System в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\ должны присутствовать скомпилированные файлы индикаторов XMA и JJRSX. Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Входные параметры индикатора:
Входные параметры индикатора разбиты на три группы. Параметры отображения самого индикатора, параметры индикатора XMA и параметры индикатора JJRSX:
//+-------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-------------------------------------+ input uint SignalLableShift=100; // Вертикальный сдвиг входов input uint StopLableShift=300; // Вертикальный сдвиг стопов input uint AlertCount=0; // Количество подаваемых алертов input uint SignalBar=1; // Номер бара для сигнала, 0-текущий бар //+-------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора XMA | //+-------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_XMA=PERIOD_H4; // Период графика XMA input Smooth_Method MA_Method_XMA=MODE_T3; // Метод усреднения XMA input int Length_XMA=12; // Глубина сглаживания XMA input int Phase_XMA=15; // Параметр сглаживания XMA [-100...+100] input Applied_price_ IPC_XMA=PRICE_CLOSE; // Ценовая константа XMA //+-------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора JJRSX | //+-------------------------------------+ input int Length_JJRSX=8; // Глубина сглаживания JJRSX input int Smooth_JJRSX = 8; // Глубина JJMA усреднения JJRSX input int Phase_JJRSX = 100; // Параметр JJMA усреднения JJRSX [-100..+100] input Applied_price_ IPC_JJRSX=PRICE_CLOSE_; // Ценовая константа JJRSX
