XMA JJRSX System

Dieser Indikator bietet Warnungen und Signale zur Positionseröffnung mit großen, farbigen Punkten und Pfeilen auf dem Chart.

Der Indikator basiert auf dem Vergleich der Signale vom JJRSX Oszillator und dem XMA gleitenden Durchschnitt auf unterschiedlichen Zeitrahmen - dem aktuellen (Chart-Zeitrahmen) und höheren.

Die farbigen Pfeile des XMA Indikators zeigen den Trend im höheren Zeitrahmen, während die Signale des JJRSX Oszillators vom aktuellen Zeitrahmen stammen. Die farbige Punkte sind Trendumkehr-Signale vom XMA-Indikator. Die farbige Pfeile sind Signale für den Positionseröffnung, während farbige Punkte den Ausstieg signalisieren.

Zum Beispiel signalisiert der hell grüne (lime) Aufwärtspfeil, dass man kaufen soll. Sobald aber der rote Punkt erscheint, sollte die Position geschlossen werden. Das gleiche gilt für Verkauf-Positionen mit dem magenta-Abwärtspfeil und dem grünen Punkt. Es ist möglich, die farbigen Punkte zum Öffnen und Schließen der Positionen zu verwenden, während die farbigen Pfeilen für das Hinzufügen zu bereits bestehenden Positionen verwendet werden kann.

Der Glättungsalgorithmus für den XMA kann verändert werden:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tillsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, der Parameter Phase hat für die verschiedene Glättungsalgorithmen völlig unterschiedliche Bedeutung. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Die kompilierten Dateien von XMA und JJRSX müssen im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen. Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Des Indikators Eingabe-Parameter:



Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt. Parameter zur Anzeige des Indikators selbst, die Parameter vom XMA und von JJRSX: