Questo indicatore fornisce segnali per effettuare operazioni tramite grandi punti e frecce colorate sul grafico, nonché avvisi.

Il principio dell'indicatore si basa sul confronto dei segnali dell'oscillatore JJRSX e della media mobile XMA, che operano su timeframe diversi: rispettivamente junior (timeframe del grafico) e senior.

Per le frecce colorate, i segnali di trend dell'indicatore XMA sono presi dal timeframe senior, mentre i segnali di cambio di trend dell'oscillatore JJRSX sono presi dal timeframe junior. Per i punti colorati vengono analizzati i segnali di variazione del trend dell'indicatore XMA. Le frecce colorate servono come segnali per l'apertura di posizioni e i punti colorati per l'uscita dalle posizioni.

Ad esempio, se compare una freccia rivolta verso l'alto, apriamo una posizione lunga. Non appena compare un punto rosso, chiudiamo la posizione. Per le posizioni corte, la stessa strategia con una freccia rosa e un punto verde. È possibile aprire e chiudere posizioni in base ai segnali che appaiono con la comparsa di punti colorati, e utilizzare le frecce colorate per aggiungere alle posizioni esistenti.

Per la media mobile XMA è possibile modificare l'algoritmo di mediazione:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande; AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che il parametro Phase type ha un significato completamente diverso per i diversi algoritmi di mediazione. Per JMA si tratta di una variabile esterna, Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

Affinché l'indicatore di sistema XMA JJRSX funzioni, i file compilati degli indicatori XMA e JJRSX devono essere presenti nella cartella terminal_data_terminal_directory\MQL5\Indicators\. Gli indicatori utilizzano le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella cartella terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro funzionamento è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Parametri di input dell'indicatore:



I parametri di input dell'indicatore sono suddivisi in tre gruppi. Parametri di visualizzazione dell'indicatore stesso, parametri dell'indicatore XMA e parametri dell'indicatore JJRSX: