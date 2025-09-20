Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Sistema XMA JJRSX - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 37
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Questo indicatore fornisce segnali per effettuare operazioni tramite grandi punti e frecce colorate sul grafico, nonché avvisi.
Il principio dell'indicatore si basa sul confronto dei segnali dell'oscillatore JJRSX e della media mobile XMA, che operano su timeframe diversi: rispettivamente junior (timeframe del grafico) e senior.
Per le frecce colorate, i segnali di trend dell'indicatore XMA sono presi dal timeframe senior, mentre i segnali di cambio di trend dell'oscillatore JJRSX sono presi dal timeframe junior. Per i punti colorati vengono analizzati i segnali di variazione del trend dell'indicatore XMA. Le frecce colorate servono come segnali per l'apertura di posizioni e i punti colorati per l'uscita dalle posizioni.
Ad esempio, se compare una freccia rivolta verso l'alto, apriamo una posizione lunga. Non appena compare un punto rosso, chiudiamo la posizione. Per le posizioni corte, la stessa strategia con una freccia rosa e un punto verde. È possibile aprire e chiudere posizioni in base ai segnali che appaiono con la comparsa di punti colorati, e utilizzare le frecce colorate per aggiungere alle posizioni esistenti.
Per la media mobile XMA è possibile modificare l'algoritmo di mediazione:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che il parametro Phase type ha un significato completamente diverso per i diversi algoritmi di mediazione. Per JMA si tratta di una variabile esterna, Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.
Affinché l'indicatore di sistema XMA JJRSX funzioni, i file compilati degli indicatori XMA e JJRSX devono essere presenti nella cartella terminal_data_terminal_directory\MQL5\Indicators\. Gli indicatori utilizzano le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella cartella terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro funzionamento è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Parametri di input dell'indicatore:
I parametri di input dell'indicatore sono suddivisi in tre gruppi. Parametri di visualizzazione dell'indicatore stesso, parametri dell'indicatore XMA e parametri dell'indicatore JJRSX:
//+-------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-------------------------------------+ input uint SignalLableShift=100; // Spostamento verticale degli ingressi input uint StopLableShift=300; // Spostamento verticale dell'arresto input uint AlertCount=0; // Numero di avvisi da inviare input uint SignalBar=1; // Numero di barra per il segnale, 0 barra corrente //+-------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore XMA | //+-------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_XMA=PERIOD_H4; // Periodo del grafico XMA input Smooth_Method MA_Method_XMA=MODE_T3; // Metodo di mediazione XMA input int Length_XMA=12; // Profondità di lisciatura XMA input int Phase_XMA=15; // Parametro di smoothing XMA [-100...+100] input Applied_price_ IPC_XMA=PRICE_CLOSE; // Costante di prezzo XMA //+-------------------------------------+ //| Parametri di ingresso dell'indicatore JJRSX | //+-------------------------------------+ input int Length_JJRSX=8; // Profondità di lisciatura JJRSX input int Smooth_JJRSX = 8; // Profondità della media JJMA JJRSX input int Phase_JJRSX = 100; // Parametro di mediazione JJMA JJRSX [-100..+100] input Applied_price_ IPC_JJRSX=PRICE_CLOSE_; // Costante di prezzo JJRSX
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/574
This MQL5 indicator identifies Upward (Bullish) and Downward (Bearish) Pinbars, displayed with customizable arrows (lime for upward, red for downward). It allows fine-tuning of detection parameters like tail body ratio and protrusion. Pop-up and push notification alerts signal new pinbars. Ideal for traders seeking precise reversal pattern detection.RSI adjusted SuperTrend
simple atr supertrend with rsi filter
Indicatore più informativo del movimento direzionale medio ADX (Average Directional Index) con la possibilità di scegliere l'algoritmo di media tra dieci possibili varianti.LinearRegSlope V2
Media mobile con algoritmo di regressione lineare.