XMA JJRSX 系统

本指标提供进行交易的报警和信号，图表中使用大的彩色点和箭头。
本指标是基于比较工作在不同时间帧的 JJRSX 振荡器信号和 XMA 均线 - 当前 (图表时间帧) 和较高的一个。
对于彩色箭头，更高时间帧的 XMA 指标交易信号产生, 同时当前时间帧的 JJRSX 振荡器趋势反转信号产生。对于彩色点，来自 XMA 指标分析的趋势反转信号。彩色箭头是市场入场信号, 而彩色点则是市场退出信号。
例如, 如果灰绿色箭头出现, 则必须开多单。一旦红点出现，持仓必须要平掉。相同的过程也用于空仓, 以洋红箭头和绿色点为准。也可以由彩色点信号来开仓和平仓，而彩色箭头用来在已经存在的仓位上加仓。
可改变 XMA 均线的平滑算法:
- SMA - 简单移动平均;
- EMA - 指数移动平均;
- SMMA - 平滑移动平均;
- LWMA - 线性加权移动平均;
- JJMA - JMA 自适应平均;
- JurX - 超线性平滑;
- ParMA - 抛物线平滑;
- T3 - Tillson 多指数平滑;
- VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
- AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法
应当注意的是，Phase 参数对不同的平滑算法具有完全不同的含义。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。
编译完成的 XMA 和 JJRSX 指标必须放置于客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
指标输入参数:
指标输入参数分为三组。指标自己的显示参数, XMA 和 JJRSX 指标参数:
//+-------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+-------------------------------------+ input uint SignalLableShift=100; // 入场垂直位移 input uint StopLableShift=300; // 停止垂直位移 input uint AlertCount=0; // 提交警报的次数 input uint SignalBar=1; // 信号的柱线索引, 0 是当前柱线 //+-------------------------------------+ //| XMA indicator input parameters | //+-------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_XMA=PERIOD_H4; // XMA 图表周期 input Smooth_Method MA_Method_XMA=MODE_T3; // XMA 平滑方法 input int Length_XMA=12; // XMA 平滑深度 input int Phase_XMA=15; // XMA 平滑参数 [-100...+100] input Applied_price_ IPC_XMA=PRICE_CLOSE; // XMA 适用价格 //+-------------------------------------+ //| JJRSX indicator input parameters | //+-------------------------------------+ input int Length_JJRSX=8; // JJRSX 平滑深度 input int Smooth_JJRSX = 8; // JJRSX 平滑 JJMA 深度 input int Phase_JJRSX = 100; // JJRSX 平滑 JJMA 参数 [-100..+100] input Applied_price_ IPC_JJRSX=PRICE_CLOSE_; // JJRSX 适用价格
