당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
ATRPivot - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 56
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
ATRP피봇 지표는 ATR 트루 레인지 평균 기술 지표를 고려하여 차트에서 자산 가격의 지지 및 저항 수준을 구축합니다.
이 지표의 아이디어는 루이스 길레르메 다미아니가 제안한 ATR 채널 지표의 코드에서 차용한 것입니다.
이 인디케이터의 변형을 사용하면 10가지 가능한 변형 중에서 평균선인 평균 알고리즘을 선택할 수 있습니다:
- SMA - 단순이동평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
위상 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 완전히 다른 의미를 가진다는 사실에 주목해야 합니다.
- JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다;
- T3의 경우, 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값입니다;
- VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다;
- AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본값인 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/496
다양한 평균 알고리즘을 사용할 수 있는 4가지 색상의 오실레이터 이동 평균(OsMA) 히스토그램입니다.WaveTrend
The WaveTrend Indicator (WT) is a powerful technical analysis tool designed to identify trend direction and potential reversal points. It plots two lines, WT1 and WT2 , in a separate window, calculated based on price momentum and smoothed averages.
시장 프로필은 많은 선물 트레이더가 시간에 따른 가격의 통계적 분포를 분석하고 일일 거래 세션의 가격 영역 및 제어 값을 찾기 위해 사용하는 도구입니다. 이 지표는 단순한 가격 움직임을 기반으로 하며 MetaTrader 5 플랫폼의 표준 지표를 사용하지 않습니다.Bollinger Bands Crossover Signals
인디케이터 설명 - 볼린저 밴드 크로스오버 신호 이름: 볼린저 밴드 크로스오버 신호 버전: 1.1 저자: BENALI 링크: https://www.mql5.com/en/users/dahmi_benali