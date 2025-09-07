ATRP피봇 지표는 ATR 트루 레인지 평균 기술 지표를 고려하여 차트에서 자산 가격의 지지 및 저항 수준을 구축합니다.

이 지표의 아이디어는 루이스 길레르메 다미아니가 제안한 ATR 채널 지표의 코드에서 차용한 것입니다.

이 인디케이터의 변형을 사용하면 10가지 가능한 변형 중에서 평균선인 평균 알고리즘을 선택할 수 있습니다:

SMA - 단순이동평균; EMA - 지수 이동 평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 완전히 다른 의미를 가진다는 사실에 주목해야 합니다.

JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다;



T3의 경우, 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값입니다;



VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다;



AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본값인 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.