Fisher RVI - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
2456
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Witold Wozniak

Fisher RVI es un oscilador que modifica los valores del indicador personalizado RVI (Relative Vigor Index) utilizando el Inverse Fisher Transform.

El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities" .

La reglas de trading son bastante simples. Es hora de comprar cuando el indicador cruza el nivel cero ascendente. Es tiempo de vender cuando el indicador cruza el nivel cero descendente. Puede usarse también cruzando la línea indicadora de señal.

MarketProfile MarketProfile

Market Profile (Perfil del Mercado) es una herramienta utilizada por muchos traders de futuros para el análisis de la distribución del tiempo estadístico del precio, buscando una zona de precios y valores de control de la sesión de trading del día. El indicador se basa en el movimiento de precios simple y no utiliza indicadores estándar de la plataforma MetaTrader 5.

Ichimoku Cloud Ichimoku Cloud

El indicador simplificado Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) contiene sólo la nube.

Oscilador XOSMA Oscilador XOSMA

Cuatro histogramas coloreados de OsMA -Media Móvil del Oscilador- que permiten aplicar diferentes algoritmos de suavizado.

ATRPivot ATRPivot

ATRPivot genera niveles de soporte y resistencia mediante el indicador Average True Range - Rango Medio Verdadero (ATR).