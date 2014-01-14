Autor real:

Witold Wozniak

Fisher RVI es un oscilador que modifica los valores del indicador personalizado RVI (Relative Vigor Index) utilizando el Inverse Fisher Transform.

El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities" .



La reglas de trading son bastante simples. Es hora de comprar cuando el indicador cruza el nivel cero ascendente. Es tiempo de vender cuando el indicador cruza el nivel cero descendente. Puede usarse también cruzando la línea indicadora de señal.