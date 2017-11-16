代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Psychological - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1440
等级:
(24)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: Bruce Hellstrom (brucehvn)

一个从 FXAccuCharts 平台引入的经典振荡指标。它使用了与最初平台中同样的算法。

图 1. Psychological 指标

图 1. Psychological 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18921

用于经济日历的 HTML 文件转换器 用于经济日历的 HTML 文件转换器

用于经济日历的 HTML 文件转换器. 这个脚本程序会解析从 http://www.investing.com/economic-calendar 下载的页面, 并且构建含有新闻列表的 CSV 文件。

反向交易 反向交易

建立与之前关闭仓位相反方向的仓位，交易是在 OnTradeTransaction 函数中处理的。

Stopreversal Stopreversal

一个信号灯信号指标，

ADXCrossingMA ADXCrossingMA

一个基于 ADX_Smoothed 指标的 Di Plus 和 Di Minus 线交叉信号的信号灯指标。