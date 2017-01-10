代码库部分
指标

T3 浮动级别振荡器 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
使用浮动级别的 T3 指标, 作为判断趋势转换的助力, 此指标作为振荡器位于单独窗口, 而非显示在主图表上

由于指标是一款 T3 浮动级别指标的后代, 说明的主要部分相同, 所以在此无需赘述 (为了避免寻找其它指标)

指标使用扩展的价格集 (22 种类型), 并且由于它使用浮动级别, 它可以使用 3 种不同的条件来改变颜色 (和相应的警告):

  • 当外层交叉时
  • 当中线 (零) 级别交叉时
  • 当 T3 斜率变化时
  • 当振荡器斜率变化时

当振荡器斜率变化时的模式, 与 "主图表版本" 相比较的差值 - T3 和振荡器的斜率无需相同 (且在许多情况下不相同), 因此, 有必要制定这种类型)。其余的颜色变化严格对应于主图表版本。警报也已相应地调整

它已经是多时间帧的 (metatrader 5 中所有可用时间帧的通常设置 - 无需其它指标是为了让此版本能工作在多时间帧模式)

有关 "原版 T3" 选项的其它信息由 T3 改编版的作者提供 (它最初的首次应用是在另一个交易平台):

原创 Bob Fulks, 改编 Alex Matulich 于 2003.04

T3 均值基本上是低通滤波器, 如同传统的均线和指数均线。不过 T3 均值表现出更陡峭的滚落, 导致滤除高频噪声的结果更佳, 同时更好地保留时间序列的低频分量。

参数 "Length" 除以 2, 令 T3 均值的滞后等同于传统移动平均值的滞后。这种方式, 您可以使用 T3 平均值随时取代平均值或 x 倍的平均值, 获得相同的滞后但噪声过滤更佳。

采用附加的浮动级别, T3 可以扩展至它能正常使用的一切用法 (作为一种平均值)。浮动级别正在令其成为一种 "图表振荡器", 然后它可与通常被引用的浮动显著级别一起使用作为 "超买" 和 "超卖" 级别, 但建议不以这种方式使用它们, 不过这可作为新趋势形成或之前已建立趋势的确认信号


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16697

