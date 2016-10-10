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ZigZag_CCI - индикатор для MetaTrader 5
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ЗигЗаг, построенный на осцилляторе CCI.
Рис.1. Индикатор ZigZag_CCI
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ЗигЗаг, построенный на осцилляторе Чайкина.WPR_Slowdown
Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора WPR с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
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