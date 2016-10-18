CodeBaseSecciones
Indicadores

BalanceOfPower_Histogram_Alert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1110
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
BalanceOfPower_Histogram_Alert.mq5 (29.17 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Autor real:

RoboFx

Indicador Balance of Power (BOP) en forma de histograma de color de la fuerza y dirección de la tendencia activa con alertas, envío de mensajes de correo y mensajes push al smartphone. El histograma se colorea de acuerdo con los valores de los parámetros de los niveles de sobrecompra y sobreventa y de la dirección del movimiento del histograma.

Para las alertas y el envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone, en el código del indicador se han hecho los siguientes cambios:

  1. En los parámetros de entrada del indicador se han escrito nuevas variables de entrada
    //---- Parámetros de entrada para las alertas 
input uint NumberofBar=1;                    //Número de la barra para enviar la señal
input bool SoundON=true;                     //Permiso de alerta
input uint NumberofAlerts=2;                 //Número de alertas
input bool EMailON=false;                    //Permiso para enviar una señal por correo
input bool PushON=false;                     //Permiso para enviar una señal al móvil
  2. Se han añadido tres nuevas funciones, BuySignal(), SellSignal() y GetStringTimeframe() al final del código del indicador
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Buy signal function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname,// texto del nombre del indicador para las señales por correo y push
               double &ColorArray[],// búfer del índice de color
               int ColorIndex,// índice de color en el búfer del índice de color para el envío de la señal 
               const int Rates_total,     // número actual de barras
               const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior
               const double &Close[],     // precio de cierre
               const int &Spread[])       // spread
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool BuySignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
   int index,index1;
   if(SeriesTest)
     {
      index=int(NumberofBar);
      index1=index+1;
     }
   else
     {
      index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      index1=index-1;
     }
   if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal=true;
   if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }

//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sell signal function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname,      // texto del nombre del indicador para señales push y por correo
                double &ColorArray[],       // búfer del índice de color
                int ColorIndex,             // índice de color en el búfer del índice de color para el envío de la señal 
                const int Rates_total,     // número actual de barras
                const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior
                const double &Close[],     // precio de cierre
                const int &Spread[])       // spread
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool SellSignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
   int index,index1;
   if(SeriesTest)
     {
      index=int(NumberofBar);
      index1=index+1;
     }
   else
     {
      index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      index1=index-1;
     }
   if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal=true;
   if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Obtener marco temporal en forma de línea                              |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
//----
   return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
  }
  3. En el bloque OnCalculate() después de los ciclos de cálculo del indicador se han añadido un par de llamadas a las funciones BuySignal() y SellSignal() 
    //---     
   BuySignal("BalanceOfPower_Histogram_Alert",ColorIndBuffer,0,rates_total,prev_calculated,close,spread);
   SellSignal("BalanceOfPower_Histogram_Alert",ColorIndBuffer,7,rates_total,prev_calculated,close,spread);
//---

Donde ColorIndBuffer es el nombre del búfer del índice de color para guardar el color de la vela en forma de índice.

Se presupone que en el código del indicador, en el bloque OnCalculate() se usará solo una llamada a las funciones BuySignal() y SellSignal().

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL5 y fue publicado en Code Base 07.02.2013.

Imágenes:

Fig. 1. Indicador BalanceOfPower_Histogram_Alert en el gráfico

Fig.2. Indicador BalanceOfPower_Histogram_Alert. Envío de la alerta

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16403

