Indicador ColorJFatl_Digit con alertas, envío de mensajes de correo y mensajes push al smartphone.

Para las alertas y el envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone, en el código del indicador se han hecho los siguientes cambios:

En los parámetros de entrada del indicador se han escrito nuevas variables de entrada input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ; Se han añadido tres nuevas funciones, BuySignal(), SellSignal() y GetStringTimeframe() al final del código del indicador void BuySignal( string SignalSirname, double &ColorArray[], int ColorIndex, const int Rates_total, const int Prev_calculated, const double & Close [], const int &Spread[]) { static uint counter= 0 ; if (Rates_total!=Prev_calculated) counter= 0 ; bool BuySignal= false ; bool SeriesTest= ArrayGetAsSeries (ColorArray); int index,index1; if (SeriesTest) { index= int (NumberofBar); index1=index+ 1 ; } else { index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; index1=index- 1 ; } if (ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal= true ; if (BuySignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct ( TimeCurrent (),tm); string text= TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ " " + string (tm.hour)+ ":" + string (tm.min); SeriesTest= ArrayGetAsSeries ( Close ); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; double Ask = Close [index]; double Bid = Close [index]; SeriesTest= ArrayGetAsSeries (Spread); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; Bid +=Spread[index]; string sAsk= DoubleToString ( Ask , _Digits ); string sBid= DoubleToString ( Bid , _Digits ); string sPeriod=GetStringTimeframe( ChartPeriod ()); if (SoundON) Alert ( "BUY signal

Ask=" , Ask , "

Bid=" , Bid , "

currtime=" ,text, "

Symbol=" , Symbol (), " Period=" ,sPeriod); if (EMailON) SendMail (SignalSirname+ ": BUY signal alert" , "BUY signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); if (PushON) SendNotification (SignalSirname+ ": BUY signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); } } void SellSignal( string SignalSirname, double &ColorArray[], int ColorIndex, const int Rates_total, const int Prev_calculated, const double & Close [], const int &Spread[]) { static uint counter= 0 ; if (Rates_total!=Prev_calculated) counter= 0 ; bool SellSignal= false ; bool SeriesTest= ArrayGetAsSeries (ColorArray); int index,index1; if (SeriesTest) { index= int (NumberofBar); index1=index+ 1 ; } else { index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; index1=index- 1 ; } if (ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal= true ; if (SellSignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct ( TimeCurrent (),tm); string text= TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ " " + string (tm.hour)+ ":" + string (tm.min); SeriesTest= ArrayGetAsSeries ( Close ); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; double Ask = Close [index]; double Bid = Close [index]; SeriesTest= ArrayGetAsSeries (Spread); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; Bid +=Spread[index]; string sAsk= DoubleToString ( Ask , _Digits ); string sBid= DoubleToString ( Bid , _Digits ); string sPeriod=GetStringTimeframe( ChartPeriod ()); if (SoundON) Alert ( "SELL signal

Ask=" , Ask , "

Bid=" , Bid , "

currtime=" ,text, "

Symbol=" , Symbol (), " Period=" ,sPeriod); if (EMailON) SendMail (SignalSirname+ ": SELL signal alert" , "SELL signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); if (PushON) SendNotification (SignalSirname+ ": SELL signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); } } string GetStringTimeframe( ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return ( StringSubstr ( EnumToString (timeframe), 7 ,- 1 )); } En el bloque OnCalculate() después de los ciclos de cálculo del indicador se han añadido un par de llamadas a las funciones BuySignal() y SellSignal() BuySignal( "ColorJFatl_Digit_Alert" ,ColorExtLineBuffer, 2 ,rates_total,prev_calculated,close,spread); SellSignal( "ColorJFatl_Digit_Alert" ,ColorExtLineBuffer, 0 ,rates_total,prev_calculated,close,spread);

Donde ColorExtLineBuffer es el nombre del búfer del índice de color para guardar el color de la vela en forma de índice.

Se presupone que en el código del indicador, en el bloque OnCalculate() se usará solo una llamada a las funciones BuySignal() y SellSignal().

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Imágenes:

Fig. 1. Indicador ColorJFatl_Digit_Alert en el gráfico

Fig.2. Indicador ColorJFatl_Digit_Alert. Envío de la alerta