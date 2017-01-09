CodeBaseSeções
Experts

Exp_ColorJSatl_Digit - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
972
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_ColorJSatl_Digit.mq5 (17.39 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
ColorJSatl_Digit.mq5 (20.56 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O conselheiro Exp_ColorJSatl_Digit baseia-se nas alterações de cor do indicador ColorJSatl_Digit. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a cor da linha do indicador mudar.

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ColorJSatl_Digit.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, GBPUSD, H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16408

