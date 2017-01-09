CodeBaseSeções
Indicadores

ColorJFatl_Digit_Alert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1278
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Indicador ColorJFatl_Digit com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.

Para alertas, envio de e-mails e mensagens push para o seu smartphone, no código do indicador foram feitas as seguintes alterações:

  1. Nos parâmetros de entrada do indicador, foram anexadas novas variáveis ​​de entrada
    // ---- Variáveis ​​de entrada para alertas 
input uint NumberofBar=1;                    //Número da barra para emissão do sinal
input bool SoundON=true;                    //Autorização do alerta
input uint NumberofAlerts=2;                    //Quantidade de alertas
input bool EMailON=false;                    //Autorização para enviar o sinal via e-mail
input bool PushON=false;                    //Autorização para enviar o sinal para o telefone
  2. Foram adicionadas três novas funções, isto é, BuySignal(), SellSignal() e GetStringTimeframe() no final do código do indicador
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Buy signal function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname,// texto do nome do indicador para sinais push e de e-mail
               double &ColorArray[],// buffer de índice colorido
               int ColorIndex,// índice de cor no buffer de índice colorido para envio de alertas
               const int Rates_total,     // número atual de barras
               const int Prev_calculated, // número de barras no tick anterior
               const double &Close[],     // preço de fechamento
               const int &Spread[])       // spread
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool BuySignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
   int index,index1;
   if(SeriesTest)
     {
      index=int(NumberofBar);
      index1=index+1;
     }
   else
     {
      index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      index1=index-1;
     }
   if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal=true;
   if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }

//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sell signal function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname,      // texto do nome do indicador para sinais push e de e-mail
                double &ColorArray[],       // buffer de índice colorido
                int ColorIndex,             // índice de cor no buffer de índice colorido para envio de sinal
                const int Rates_total,     // número atual de barras
                const int Prev_calculated, // número de barras no tick anterior
                const double &Close[],     // preço de fechamento
                const int &Spread[])       // spread
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool SellSignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
   int index,index1;
   if(SeriesTest)
     {
      index=int(NumberofBar);
      index1=index+1;
     }
   else
     {
      index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      index1=index-1;
     }
   if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal=true;
   if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Obtenção do timeframe como uma cadeia de caracteres                              |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
//----
   return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
  }
  3. No bloco OnCalculate(), após os ciclos de cálculo do indicador, é adicionado um par de chamamentos para as funções BuySignal() e SellSignal() 
    //---     
   BuySignal("ColorJFatl_Digit_Alert",ColorExtLineBuffer,2,rates_total,prev_calculated,close,spread);
   SellSignal("ColorJFatl_Digit_Alert",ColorExtLineBuffer,0,rates_total,prev_calculated,close,spread);
//---

Onde ColorExtLineBuffer é o nome do buffer de índice colorido para o armazenamento da coloração de linha sob a forma de um índice.

Supõe-se que no código do indicador, no bloco OnCalculate(), vai ser utilizado para um único tratamento das funções BuySignal() e SellSignal().

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ColorJFatl_Digit_Alert no gráfico

Fig.2. Indicador ColorJFatl_Digit_Alert. Emissão do alerta

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16407

