CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorJFatl_Digit_Alert - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
948
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ColorJFatl_Digit_Alert.mq5 (33.02 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator ColorJFatl_Digit mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.

Für die Eingabe der Alerts, Emailnachrichten und push-Nachrichten aufs Smartphon im Code des Indikators wurden die folgenden Änderungen gemacht:

  1. Zu den Eingangsparametern des Indikators wurden neue Eingangsvariable geschrieben
    //---- Die Eingangsvariable für Alerts 
input uint NumberofBar=1;                    //Die Nummer der Bar für die Sendung des Signals
input bool SoundON=true;                     //Die Erlaubnis der Alert
input uint NumberofAlerts=2;                 //Die Anzahl der Alerts
input bool EMailON=false;                    //Die Erlaubnis der Email-Sendung des Signals
input bool PushON=false;                     //Die Erlaubnis der Sendung des Signals aufs Handy
  2. Es wurden drei neue Funktionen BuySignal(), SellSignal() und GetStringTimeframe() zum Ende des Indikatorscodes hinzugefügt
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Buy signal function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname,// Der Text des Indikatorsnamens für die Emailnachrichten und Puch-Signale
               double &ColorArray[],// Der indizierte farbige Puffer
               int ColorIndex,// Der Index der Farbe im indizierten farbigen Puffer für die Abgabe des Signals 
               const int Rates_total,     // Die aktuelle Anzahl der Bars
               const int Prev_calculated, // Die Anzahl der Bars beim vorherigen Tick
               const double &Close[],     // Der Exit-Preis
               const int &Spread[])       // Spreed
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool BuySignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
   int index,index1;
   if(SeriesTest)
     {
      index=int(NumberofBar);
      index1=index+1;
     }
   else
     {
      index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      index1=index-1;
     }
   if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal=true;
   if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }

//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sell signal function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname,      // Der Text des Indikatorsnamens für die Emailnachrichten und Puch-Signale
                double &ColorArray[],       // Der indizierte farbige Puffer
                int ColorIndex,             // Der Index der Farbe im indizierten farbigen Puffer für die Abgabe des Signals 
                const int Rates_total,     // Die aktuelle Anzahl der Bars
                const int Prev_calculated, // Die Anzahl der Bars beim vorherigen Tick
                const double &Close[],     // Der Exit-Preis
                const int &Spread[])       // Spreed
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool SellSignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
   int index,index1;
   if(SeriesTest)
     {
      index=int(NumberofBar);
      index1=index+1;
     }
   else
     {
      index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      index1=index-1;
     }
   if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal=true;
   if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Die Erhaltung der Timeframe in Form einer Zeile                              |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
//----
   return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
  }
  3. Zum Block OnCalculate() nach den Loops der Berechnungen des Indikators wurde ein paar Aufrufe zu den Funktionen BuySignal() und SellSignal() hinzugefügt 
    //---     
   BuySignal("ColorJFatl_Digit_Alert",ColorExtLineBuffer,2,rates_total,prev_calculated,close,spread);
   SellSignal("ColorJFatl_Digit_Alert",ColorExtLineBuffer,0,rates_total,prev_calculated,close,spread);
//---

Wo ColorExtLineBuffer — ist das der Name des indizierten farbigen Puffers für die Speicherung der farbigen Ausfüllung der Linie in Form eines Index.

Es wird angenommen, dass im Indikatorscode im Block OnCalculate() nur ein Aufruf zu Funktionen BuySignal() und SellSignal() verwendet wird.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator ColorJFatl_Digit_Alert im Chart

in Abb.1. Der Indikator ColorJFatl_Digit_Alert im Chart

in Abb.2. Der Indikator ColorJFatl_Digit_Alert. Die Eingabe des Alerts

in Abb.2. Der Indikator ColorJFatl_Digit_Alert. Die Eingabe des Alerts

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16407

BalanceOfPower_Histogram_Alert BalanceOfPower_Histogram_Alert

Der Indikator Balance of Power (BOP) in Form von einem farbigen Histogramm, welches die Kraft und die Richtung des geltenden Trends mit der Abgabe der Alerts zeigt, und schickt die Email-Nachrichten und die push-Nachrichten ins Smartphone.

ColorJSatl_Digit_HTF ColorJSatl_Digit_HTF

Der Indikator ColorJSatl_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_ColorJSatl_Digit Exp_ColorJSatl_Digit

Der Experte Exp_ColorJSatl_Digit wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators TSICloud gebaut.

Exp_Waddah_Attar_Trend Exp_Waddah_Attar_Trend

Der Experte Exp_Waddah_Attar_Trend wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators Waddah_Attar_Trend gebaut.