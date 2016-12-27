真实作者:

Alexander Piechotta

i-CAi 指标以最新的价格标签的形式根据所需的小数位数计算可能的通道的水平。小数点尾数在输入变量Digit中设置:



input uint Digit=3;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

图1. i-CAi_Digit 指标