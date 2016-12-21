コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Volume_Weighted_MA_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
857
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むVolume_Weighted_MA指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはVolume_Weighted_MA.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　Volume_Weighted_MA_HTF指標

図1　Volume_Weighted_MA_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15842

Exp_Volume_Weighted_MA Exp_Volume_Weighted_MA

Exp_Volume_Weighted_MAエキスパートアドバイザーはVolume_Weighted_MA指標の方向の変化に基づいています。

iRSISignAlert iRSISignAlert

アラート、メール送信及びモバイルデバイスへのプッシュ通知機能のついた古典的な相対力指数（Relative Strength Index、RSI）オシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標です。

iMFISignAlert iMFISignAlert

アラート、メール送信及びモバイルデバイスへのプッシュ通知機能のついた古典的なマネーフローオシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標です。

Volume_Weighted_MA_StDev Volume_Weighted_MA_StDev

標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つVolume_Weighted_MA指標です。