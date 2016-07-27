代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Volume_Weighted_MA_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1358
等级:
(20)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 Volume_Weighted_MA 在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 Volume_Weighted_MA.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. 指标 Volume_Weighted_MA_HTF

图例.1. 指标 Volume_Weighted_MA_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15842

Exp_Volume_Weighted_MA Exp_Volume_Weighted_MA

这款 Exp_Volume_Weighted_MA EA 基于 Volume_Weighted_MA 指标的方向变化。

iRSISignAlert iRSISignAlert

信号量箭头指标, 基于经典相对强度指数振荡器远离超买和超卖区域, 并带有警报、邮件和推送通知到移动设备功能。

iMFISignAlert iMFISignAlert

信号量箭头指标, 基于经典资金流指数振荡器远离超买和超卖区域, 并带有警报、邮件和推送通知到移动设备功能。

Volume_Weighted_MA_StDev Volume_Weighted_MA_StDev

指标 Volume_Weighted_MA 拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。