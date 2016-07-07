代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Directed_Movement_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1026
等级:
(17)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Directed_Movement 指标在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 Directed_Movement.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. Directed_Movement_HTF

图例.1. Directed_Movement_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15573

Exp_VWAP_Close Exp_VWAP_Close

基于VWAP_Close 均线方向改变的 Exp_VWAP_Close 智能交易系统。

InstTrend InstTrend

一款以云图形式绘制的趋势指标

InstTrend_HTF InstTrend_HTF

指标 InstTrend 在输入参数中有时间帧选项。

Exp_Directed_Movement Exp_Directed_Movement

这款 Exp_Directed_Movement 智能交易系统基于 Directed_Movement 指标的颜色变化。